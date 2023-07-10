Почти 150 домов Ижевска останутся без горячей воды в период с 11 по 31 июля

Энергетики проведут сразу два этапа гидравлических испытаний Фото: Амир Закиров

С 11 по 31 июля в Ижевске пройдут еще два этапа гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

В указанный период подачу горячей воды приостановят в 149 домах. Так, с 11 по 24 июля без ГВС останутся жильцы следующих домов:

В.Сивкова 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 150, 152, 161, 173

Интернациональный 11, 15

К.Либкнехта 5а, 9, 11, 17, 19

К.Маркса 124, 126, 130, 171, 173, 177, 206, 75

Красная 105, 131а, 131а/1, 133, 144, 154, 156

Красноармейская 61, 63, 65, 67, 123, 125, 127, 134, 135а, 140

Ленина 10, 12, 4, 4 к.1, 4 к.2, 6, 8, 30

М.Горького 17, 40, 43, 45, 49, 51, 56, 56И, 57, 66, 68, 71

Маяковского 7

Пастухова 11а, 82

Пушкинская 169, 169а, 171, 173, 175, 177

Свердлова 4, 7, 22

Свободы 120, 122, 124, 139, 82а

Советская 2.

А с 12 по 31 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

Автозаводская 2а

Архитектора Берша 7, 8, 9, 10

Архитектора Макарова 4, 4/4, 8

Ворошилова 109а, 111а, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 37а

Воткинское шоссе 117, 172, 174, 182, 184, 196/1

Салютовская 19/1, 27а, 57, 67, 71, 75, 77а

Спортивная 1а, 1Б, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 27, 29, 111, 111а

Строителя Николая Шишкина ЖК Znak 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

ЖК Город Оружейников 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4.

Отметим, что энергетики проводят проверки теплосетей для обнаружения прорывов и дефектов на трубах. Если не делать такую профилактику, то теплоснабжение в ближайший зимний сезон гораздо ухудшится, а также возникнет вероятность образования аварий. Напомним, в указанный период пройдет еще один этап испытаний – до 17 июля ГВС отключат в 153 домах.

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