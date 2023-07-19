Власти Ижевска будут бороться с самокатчиками, которые ездят по газону на эспланаде

Фото: читатель КП Сергей Загуменнов

Электросамокатчики в Ижевске не ищут объездных путей, а проезжают прямо по газонам на набережной города. Срезать путь – это, конечно, хорошо, но вот из-за этого разносится щепа и образуются проплешины.

«Такую красивую эспланаду сделали, а мы все портим. Будет ли проект дорабатываться с учетом того, что горожане нашли короткий путь?» – спрашивает наш читатель Сергей.

В администрации Ижевска «Комсомолке» сообщили, что сейчас городские власти совместно с Центром территориального развития разрабатывают меры против вытаптывания цветников на площади. Для этого скамейки на эспланаде могут продлить до парапета лестницы, чтобы съезжать можно было только по пандусу. Также на склоне высадят цветники и кустарники.

А вот запрещать кататься на электросамокатах и велосипедах по набережной и эспланаде пока не собираются. Ранее в Гордуме предложили определить список территорий, где можно будет кататься на этом виде транспорта, но народные избранники поправки не поддержали.

Напомним, 17 июля глава Удмуртии потребовал урегулировать вопрос использования электросамокатами. С 1 марта действуют новые правила проката электросамокатов. Мы рассказывали, как они будут работать в Ижевске.

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