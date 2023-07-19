Более 20 тысяч рабочих планируют привлечь в регион власти Удмуртии до 2028 года

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До 2028 года власти Удмуртии планируют привлечь в республику более 20 тысяч новых работников. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в рамках прямого эфира «Разговор с главой» на телеканале «Моя Удмуртия».

По словам главы, в республике отмечается высокий кадровый спрос не только в ОПК, но и в сельском хозяйстве, а также в среднем и малом бизнесе.

«Я думаю, что к 2027-2028 году более 20 тысяч человек мы должны привезти, заманить в Удмуртию, чтобы они здесь работали и жили. Уверен у нас все получится», – сказал Бречалов.

Достигать поставленной цели регион собирается за счет реализации нового проекта «Работы в Удмуртии», который глава скоро представит в правительстве России. В рамках проекта приехавшим в регион рабочим будут оказывать различные меры поддержки.

«Мы уже проговариваем дополнительную мотивацию человека из другого региона приехать в Удмуртию, а может быть из других стран. Это и льготная ипотека, и социальная ипотека, и многое другое», – пояснил руководитель республики.

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