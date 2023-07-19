Александр Бречалов поручил главам муниципалитетов Удмуртии отчитываться перед жителями о кадровых изменениях в больницах

На данный момент в целом по больницам Удмуртии требуется около 160 врачей Фото: Мария Бакланова

Глав районов и городов Удмуртии обязали проводить прямые эфиры для жителей и рассказывать о всех кадровых изменениях в больницах. Такое поручение дал Александр Бречалов в рамках прямого эфира «Разговор с главой» на телеканале «Моя Удмуртия».

Напомним, несмотря на то, что Удмуртия занимает третье место в ПФО и 26 в России по уровню обеспеченности врачами в больницах, проблема с записью к врачу все равно сохраняется. По словам Бречалова, на данный момент в целом по региону требуются около 160 врачей и 780 специалистов среднего медперсонала.

«Но по данным на июль 2021 года потребность во врачах составляла 435, а средний медперсонал – 1802. Поэтому в большей части медорганизаций проблема действительно решается. Мы за 2022 год по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сельскую медицину привлекли 62 врача и 38 специалистов со средним медобразованием. Это позитивная динамика», – сообщил глава республики.

Но проблема с обеспеченностью врачами есть практически в каждой больнице региона. Решение этого вопроса является ответственностью главврачей и глав муниципалитетов. Поэтому Бречалов поручил главам районов и городов периодически рассказывать местным жителям об изменениях.

«Есть требования периодически делать прямые эфиры, поручение – обязательно, чтобы эфир начинался с отчета, что в вашей больнице изменилось с точки зрения решения проблемы по врачам узких специальностей. Если месяц назад не было детского стоматолога, рассказываем, решили или нет. Главы должны отчитываться перед жителями по этой теме», – сказал руководитель региона.

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