Школе №63 в Ижевске присвоили имя советского разведчика Рихарда Зорге

Фото: izh.ru

Ижевская школа №63 будет носить героя СССР разведчика Рихарда Зорге. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Название 11 июля выбрала городская комиссия содействия охране памятников истории и культуры. С инициативой о присвоении учебному заведению имени разведчика выступили учителя и родители.

Еще с начала 70-х годов прошлого столетия ученики школы изучают жизнь героя СССР. Ребята просматривали документы в архивах, а также ездили на Родину разведчика. В школе есть памятник Рихарду Зорге, а также посвященный ему музей. А во времена пионерии в учебном заведении также была дружина, которая носила имя разведчика.

Напомним, сейчас в школе №63 проходит капитальный ремонт. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что несмотря на то, что окончание работ запланировано на декабрь строители могут закончить уже в сентябре.

СПРАВКА:

Рихард Зорге родился 4 октября 1896 года в поселке Сабунчи Бакинской губернии в многодетной русско-немецкой семье. Был резидентом нелегальной разведгруппы «Рамзай» в Японии с февраля 1932 года по октябрь 1941 года, добывал ценную для СССР информацию. Арестован 18 ноября 1941 года, в сентябре 1943-го приговорен к смертной казни. Похоронен в Токио. 5 ноября 1964 года выдающемуся разведчику Рихарду Зорге посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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