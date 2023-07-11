Два ребенка 2021 года выпали из окон в Удмуртии 10 июля

Оба ребенка получили травмы
Фото: Амир Закиров
10 июля в Удмуртии из окон домов выпали два ребенка 2021 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Первый случай произошел на Береговой улице в Ижевске. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже. В результате падения малышка получила травмы головы. Сейчас она находится под наблюдением врачей республиканской больницы.
Второй ребенок пострадал в Алнашском районе. Мальчик также облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Ребенка с травмами госпитализировали в медучреждение.
По данным инцидентам проводится проверка. На данный момент в 2023 году из окон в регионе выпали уже 5 детей, двое из них погибли.
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