Два ребенка 2021 года выпали из окон в Удмуртии 10 июля

Оба ребенка получили травмы Фото: Амир Закиров

10 июля в Удмуртии из окон домов выпали два ребенка 2021 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Первый случай произошел на Береговой улице в Ижевске. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже. В результате падения малышка получила травмы головы. Сейчас она находится под наблюдением врачей республиканской больницы.

Второй ребенок пострадал в Алнашском районе. Мальчик также облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Ребенка с травмами госпитализировали в медучреждение.

По данным инцидентам проводится проверка. На данный момент в 2023 году из окон в регионе выпали уже 5 детей, двое из них погибли.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Угрозы распространения пожара на полигоне ТБО в Можге нет

Владимир Путин об Удмуртии: «Ситуация в целом у вас стабильная»

В новом сезоне в Ижевск с гастролями приедут звезды мировой величины