Детские игры: как придумать вместе с ребенком свою настольную игру

Детям важно и интересно придумывать новые игры Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Семья из Удмуртии придумала и создала свою собственную настольную игру и поделилась ею со всеми любителями настолок. А началось все с простого желания сделать уже существующую игру более интересной и простой.

«Муж долгое время разрабатывал игру. А потом решил попробовать сделать другую, более простую. Рассказал сыну, начали фантазировать. В итоге за основу взяли концепцию американской игры, адаптировали на русский лад и упростили правила», – рассказала Юлия Балобанова.

Интересно, что веселое название игры «Лошадь Гусь Лосось Краб Огурчик Лось» (название игры пишется без запятых – прим. ред.) придумал сын пары.

Семья мз Удмуртии создала свою настольную игру. Фото: Ozon.ru

«Когда сын был маленький, он выдал фразу: «Насос краб педаль кебаб». Долгое время эта фразочка витала в семейном юморе. Хотелось ее как-то использовать – даже думали так бар назвать. А потом решили использовать ее для игры. Получилось довольно забавно».

Каждого персонажа настолки они всей семьей прорабатывали вместе с дизайнером. Продумывали каждую деталь: шарфик, свитер и прочие аксессуары.

«У нас было четкое видение, поэтому много раз перерисовывали, чтобы прийти к «нужным» героям. Печатали тестовые образцы, смотрели, исправляли ошибки, пока, на наш взгляд, не получилось идеально. Потом стали продавать ее на маркетплейсах – отзывы положительные!»

Придумываем игру дома

Простые игры нравятся и детям, и взрослым. Детский психолог Юлия Князева объяснила, что игры родителей с детьми – это очень важный процесс взаимодействия внутри семьи. Во время настольных игр дети развивают логическое мышление и аналитические способности. Особенно им интересно придумывать новые игры.

«Детям нужен полет фантазии и понятная история. Иногда можно пересмотреть правила какой-нибудь уже знакомой игры и предложить ребенку придумать что-то новое на ее основе», – добавила Юлия Князева.

Родителям нужно занять позицию советчика и помогать ребенку в сложных вопросах, например, упростить и сделать понятными правила или предложить новый мотив для сюжета. Заметьте, только предложить. Например, можно добавить знакомые и понятные для ребенка образы. Но не надо делать за ребенка всю работу.

«Очень хорошо дать ему возможность не просто назвать героев, а именно создать их. Нарисовать, придумать характер, возможно, даже небольшую историю, откуда тот или иной герой взялся. Персонажи могут казаться несуразными, но поверьте, дети искренне любят своих героев, и эта любовь заразительна», – подытожила психолог.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дерево упало на жительницу Ижевска 12 июля

Море волнуется раз, море волнуется два: как Ижевск переживает первый сильный ливень сезона

Виновник смертельного ДТП на набережной Ижевска был пьян