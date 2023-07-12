Виновник смертельного ДТП на набережной Ижевска был пьян

Фото: @gibdd_18

Водитель электросамоката, попавшего в смертельное ДТП на Ижевской набережной, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

Напомним, дорожная авария произошла 11 июля в 16:30. Мужчина 1986 года рождения не справился с управлением и выехал на проезжую часть, где и врезался в автомобиль Fiat, за рулем которого находилась женщина 1968 года рождения. В результате ДТП женщина 1990 года рождения, которая ехала вместе с лихачем на самокате, погибла. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением медиков РКБ №1.

Отметим, что проезд на электросамокате более чем одному человеку запрещен ПДД. Нарушение этого правила дорожного движения грозит штрафом.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школе №63 в Ижевске присвоили имя советского разведчика Рихарда Зорге

Два ребенка 2021 года выпали из окон в Удмуртии 10 июля

Легендарные «ИЖи»: культовые ижевские мотоциклы