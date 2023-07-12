Дерево упало на жительницу Ижевска 12 июля

Дерево упало из-за сильных порывов ветра
Фото: Иван МАКЕЕВ
12 июля в Индустриальном районе Ижевска на одну из местных жительниц упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Сейчас за состоянием ижевчанки следят медики.
Инцидент произошел из-за усиления ветра порывами до 15 м/с. Напомним, 12 июля в столице Удмуртии разыгралась непогода, – хлынули ливень и град. В нашем материале можно увидеть, как город справляется с бушующей стихией.
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