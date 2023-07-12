Море волнуется раз, море волнуется два: как Ижевск переживает первый сильный ливень сезона

В столице Удмуртии прошел сильный ливень и ураган. Фото: @izhevsktop1 и @izhevskgdegaistoyat

Несколько недель подряд жители столицы Удмуртии ждали дождя. Ну что сказать? Дождались и причем настолько сильного, что по ощущениям, на город выпала сразу недельная норма осадков. Естественно бушующая стихия не могла оставить Ижевск без последствий.

Потопы на улицах

Отметим, что грозу и усиление ветра синоптики прогнозировали еще 11 июля. Но подготовиться к непогоде город все равно не успел. К примеру, машины на улице Ленина сейчас не ездят, а буквально плывут. Одну из главных магистралей города затопило.

Дождь не пощадил и дворы. Вот так выглядят сейчас придомовые площадки на улице Ленина. Да и на Удмуртской ситуации ничем не лучше.

Фото: https://t.me/izhevsktop1

Водители боятся проезжать по Шабердинскому тракту, опасаясь и за машину, и за самих себя.

«Все едут на аварийке, в сторону города машина влетела в дерево», – поделилась ижевчанка.

Аналогичная ситуация и на Сарапульском тракте. Но здесь водители двигались еще и под аккомпанемент града по лобовому стеклу.

Отметим, что размер градинок в некоторых случаях достигал 4-5 см в диаметре.

Фото: @zlou18

Фото: vk.com/iggs18

Упавшие деревья и выбитые окна

Но большие лужи и затопленные дворы это еще полбеды. К примеру, в доме на улице Удмуртской сильный порыв ветра выбил оконную раму с балкона.

Фото: izhevsktop1

Стихия сломала и несколько деревьев, причем в разных районах города.

Дерево упало рядом со школой №69. Фото: Ульяна Джисонка

Еще одно дерево упало на улице Ракетная. Фото: https://t.me/izhevsktop1

Проблемы с транспортом

От непогоды пострадали и пешеходы. После ливня встали четыре маршрута общественного транспорта. По информации пресс-службы ИжГЭТ, стояли трамваи №1, 2, 9 и 10. Пришлось горожанам бежать под ливнем.

Фото: архив КП

Куда обращаться горожанам

Как сообщают в пресс-службе администрации Ижевска, специалисты коммунальных служб уже работают на местах с водостоками и ливневыми канализациями, очищая при необходимости водопропускные решетки.

При скоплении воды во дворах домов горожанам нужно обращаться в УК, а при затоплении дорог и тротуаров – в диспетчерскую службу 072 (с мобильных – 998-072).

Расслабляться пока рано. Судя по прогнозам синоптиков, осадки продержатся вплоть до выходных.

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