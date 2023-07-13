Два родника Ижевска не прошли проверку Минприроды Удмуртии на качество

Пить воду из городских родников не рекомендуется. Фото: @mprur

Родники «Холодный ключ» и №19 на улице Короткова в Ижевске не прошли проверку Минприроды Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Родинки на проверку выбрали местные жители. Сотрудники министерства взяли пробы воды в источников, а затем отправили их на исследования в лабораторию.

По результатам анализов специалисты заключили, что пить воду из родника «Холодный ключ» не рекомендуется. В пробе обнаружили повышенное содержание нитратов, т.е. соли азотной кислоты. Употребление такой воды может привести к гипоксии, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, а также к кариесу и флюорозу. Если вы все же набрали воду из этого родника, эксперты рекомендуют использовать фильтры.

Родник №19 рядом со школой №71 также не прошел проверку Минприроды Удмуртии. В пробах завышен показатель жесткости, а это значит что в воде этого источника превышается содержание минеральных солей. Для организма человека это грозит возникновением камней и нарушением кислотно-щелочного баланса кожи. Такую воду перед употреблением нужно отстаивать, а затем кипятить. Фильтрация также не будет лишней.

Но в целом вредных организмов в родниковой воде не обнаружилось. В ведомстве отмечают, что ключи – это незащищенные источники воды. В пределах городов вода большинства из них не пригодна для употребления.

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