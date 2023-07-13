Суд пересмотрит уголовное дело экс-министра природы Удмуртии Александра Нестерова

Фото: minpriroda-udm.ru

Верховный Суд Удмуртии пересмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Александра Нестерова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году Нестеров организовал стройку банно-гостиничного комплекса на территории Чекеровского государственного заказника, чем причинил окружающей среде вред. Кроме того, из бюджета было незаконно потрачено 3,5 млн рублей.

В ходе судебного рассмотрения суд первой инстанции квалифицировал действия Нестерова как халатность. Из-за того, что срок давности этого вида преступления два года, а экс-министр нарушил закон в 2014-2015 годах, суд освободил Нестерова от ответственности.

Прокурор не согласился с решением суда и подал апелляцию. Повторное рассмотрение уголовного дела в отношении экс-чиновника пройдет 10 августа 2023 года.

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