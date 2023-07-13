Первая битва проиграна – опасный сорняк захватывает территорию парка Кирова

Борщевик в Парке Кирова Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска пишут в соцсетях о разросшемся в парке Кирова борщевике. И это несмотря на объявленную сорняку войну.

«Море борщевика на набережной в парке Кирова. Своего рода природная достопримечательность. Соблюдайте осторожность. Не подходите к этим гигантам близко», – такой пост появился в группе «Ижевская искра» ВКонтакте.

«Комсомолка» выяснила, откуда могло взяться опасное растение в парке и как город планирует бороться с ним.

Заросли борщевика

Такого количества белых зонтиков горожане в парке Кирова раньше не замечали.

«Сколько раз здесь гуляла, никогда в прежние годы такого не было», – сообщила ижевчанка Мария.

Высокий борщевик в Парке Кирова Фото: Мария Бакланова

А вот председатель региональной экологической общественной организации «Город-сад – Ярушки» Александр Харевский, который борется с растением уже более 10 лет, отмечает, что борщевик был здесь и раньше. Может быть, в этом сезоне он просто особенно буйно разросся, что привлекло столько внимания горожан? А может, его туда просто занесли.

«Например, когда благоустраивают скверы, ставят новостройки, часто завозят зараженный грунт. И это огромная опасность. Кроме того, у нас вокруг города его много. Машины едут – и с собой на колесах семечки прихватывают. Вот такие пути распространения», – отмечает Александр Харевский.

Растение выглядит красиво, но таит в себе огромную опасность Фото: Мария Бакланова

Помимо парка Кирова в городе еще немало мест, где растет борщевик. Эксперт отмечает, что его можно найти в Ярушкинском дендропарке, вдоль улицы Союзной. Наши читатели сообщают, что много борщевика и вдоль Сарапульского тракта, на берегу водоемов и в других местах. Борщевик вездесущ – одно растение в год может дать до 200 тысяч семечек. Вот так он и захватывает землю.

Как бороться

Власти Ижевска рассказывали, что для ликвидации борщевика в этом году выделили 600 тысяч рублей. Места для ликвидации определяли на основании просьб жителей – это улицы Ракетная, Союзная, а также набережная Ижевского пруда.

«Изменился подход: борщевик не только скашивают, но и удаляют его корневую систему. Участки его произрастания полностью перепахивают, а после засаживают замещающими культурами», – говорится в телеграм-канале администрации города.

Ответственность за борьбу с борщевиком несет лицо, на территории которой он находится. Если в СНТ – собственник участка, если придомовая территория – УК или ТСЖ.

Однако Александр Харевский не очень оптимистично смотрит на методы, которые применяют в этом году.

«Очень маленький подряд. Этого хватит на 6 гектаров, а нужны миллионы. Но если ничего сейчас не делать, то это будут огромные суммы. Вокруг Ижевска территория зарастает, и мало что делается. Нужно послушать ученых и практиков с опытом и поменять подходы. Буквально нужно на копку нацелиться. А где можно – вдоль дорог, – использовать гербициды, и это, к счастью, применяют», – говорит Александр Харевский.

Эксперт считает, что просто косить борщевик недостаточно. Его нужно выкапывать Фото: Мария Бакланова

Эксперт отмечает, что косить борщевик нужно минимум раз в три недели. Выкопка – метод более дорогостоящий, но и более эффективный.

Чем опасен борщевик

Борщевик опасен и для человека. На солнце он вызывает ожоги, и иногда это смертельно опасно.

«Я лично встречал человека, который не на трезвую голову, конечно, накапал себе на предплечье три-четыре капельки сока из стебля на солнце. Через полчаса его увезли на скорой», – рассказал Александр Харевский.

Борщевик вызывает страшные ожоги Фото: Мария Бакланова

Нашему эксперту пришлось пережить ожог от сока борщевика, и он предупреждает, что это очень тяжело.

«Это постоянный зуд. Ты не высыпаешься. Вообще. Я по ночам был вынужден просто ходить по улице, потому что у меня кожа слезла и невозможно было спать. А днем работать не можешь, потому что ночью не спишь. И так проходят три недели жизни. Лежишь и чешешься, и зуд ничем не снимается», – рассказывает Александр.

Борщевик может дать до 200 тысяч семян в год Фото: Мария Бакланова

Для растений борщевик опасен тем, что он выживает другие культуры с захваченной территории. Он выделяет вещества, которые подавляют рост других растений. Об этом мы уже писали в одном из материалов.

Сообщить о борщевике можно по номеру 072 (с мобильного 998-072).

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