В пострадавших от грозы районах Удмуртии восстановили электричество

Энергетики продолжают восстановительные работы. Фото: @a.brechalov

Сильные дожди, которые прошлись по Удмуртии 12 июля, оставили без света жителей 7 районов республики. Как сообщает глава региона Александр Бречалов, сейчас неполадки с электричеством уже полностью решены.

Отметим, что освещение отключилось в Завьяловском, Малопургинском, Вавожском, Красногорском, Селтинском, Кизнерском и Якшур-Бодьинском районах. Сейчас электричество местным жителям подается по резервной схеме. Энергетики продолжают восстановительные работы.

«В муниципальных образованиях созданы комиссии – они оценивают ущерб. Продолжаются работы по расчистке территорий от строительного мусора и упавших деревьев», – сообщает Бречалов.

Отметим, что резервная схема может дать сбой. Поэтому, если у вас до сих пор нет электричества, вы можете обратиться по телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно и круглосуточно).

Напомним, последствия дождя и ветра не обошли стороной и столицу Удмуртии. Ранее «Комсомолка» показывала, как город переживал первый в этом сезоне сильный ливень.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Суд пересмотрит уголовное дело экс-министра природы Удмуртии Александра Нестерова

Два родника Ижевска не прошли проверку Минприроды Удмуртии на качество

Детские игры: как придумать вместе с ребенком свою настольную игру