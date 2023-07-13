40-летняя женщина и корова погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБД МВД по Удмуртии

13 июля, в 1:00 на 72 км дороги «Игра-Глазов» Глазовского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пьяный 34-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» сбил 40-летнюю женщину и корову, а затем наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. После этого пешехода и животное откинуло на другую полосу дороги, где на них наехал автомобиль «Ленд Ровер».

Фото: первый отдел УГИБД МВД по Удмуртии

В результате ДТП женщина и корова погибли на месте происшествия. Пассажир пьяного лихача – 39-летняя женщина, получила травмы.

По предварительным данным, погибшая была пассажиром припаркованной неподалеку «Тойоты». Женщина вышла из машины для того, чтобы узнать, как и почему на дороге оказалась корова. В ведомстве отмечают, что на одежде погибшей не было светоотражающих элементов.

Пьяный водитель ранее уже привлекался к административной ответственности, в том числе за пьяную езду. Сейчас стражи порядка проводят по факту ДТП проверку.

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