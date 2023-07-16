Гороскоп на неделю: с 17 по 23 июля Водолеям стоит работать из дома, а Девам – разобраться с делами

Гороскоп на неделю Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Мир призывает вас готовиться к неожиданным поворотам. Проявляйте терпение, а в общении с людьми старайтесь использовать дипломатический подход. Только так вам удастся отстоять свою правоту в любой ситуации, а полученные знания обратить в мудрость и грандиозный успех.

Телец

Сосредоточенность на делах может стать причиной ваших внутренних конфликтов и выгорания. Прислушайтесь к своему здоровью. Частые головные боли и усталость – признак того, что пора сделать перерыв. Будьте щедры духом, позвольте вашим друзьям взять на себя часть дел.

Близнецы

Перемены в жизни стремительны. Не стоит стоять на месте. Ведь вы на собственной шкуре можете почувствовать потребность в приключениях. Возможно, небольшое путешествие пойдет вам на пользу и позволит взглянуть на мир под другим углом.

Рак

Пришла пора разобраться с прошлым. Загадки Вселенной, что вас окружают, могут напомнить вам о травмирующем опыте. Мир напоминает вам о том, что прошлое, даже самое болезненное, необходимо отпускать, хоть на это уйдет довольно много времени. Тяжесть ноши помогут облегчить ваши товарищи.

Лев

В погоне за мечтой вы рискуете остаться в одиночестве. Ищите равновесие между долгом и любовью. Так у вас под ногами появится почва, благодаря которой вы сможете выйти из зоны комфорта.

Дева

Мечты о лучшем мире могут не оправдаться. На этой неделе наступит момент, когда вам придется окунуться с головой в работу. Сосредоточьтесь на сохранении своего эмоционального состояния.

Весы

Жизнь словно бы становится проще. Вы можете почувствовать, как высшие силы оберегают вас. Принимайте подарки судьбы с глубоким и искренним почтением. Но будьте осторожны. За все нужно платить.

Скорпион

Чудеса нескончаемы. Тепло и забота, что вы дарите окружающим, к вам вернутся сторицей. Стоит уделить особое внимание отношениям. Взаимная поддержка и доверие помогут вам восстановить ваши чувства.

Стрелец

Постарайтесь не поддаваться на провокации. Сохраняйте спокойствие в любой, даже экстремальной ситуации. Рациональный подход ко всему и ваша проницательность помогут вам увидеть красоту в хаосе и заполучить в свои руки настоящий бриллиант.

Козерог

Прилив вдохновения позволит вам свежим взглядом взглянуть на привычные вещи. Эта неделя позволит вам выйти на пик продуктивности. Будьте гибкими и открытыми для новых возможностей, которые могут представиться. В личной жизни не спешите. Лучше уделите время и внимание своим близким, чем мимолетному роману.

Водолей

На этой неделе для вас как никогда важно проводить больше времени дома. Тишину и покой с вами может разделить домашний питомец. Некуда спешить. Уделяйте свое внимание и время только приятным мелочам. Удача благоволит вам.

Рыбы

Впереди вас ждет период роста и глобальных изменений. Доверяйте только своей интуиции. Она поможет вам принимать по-настоящему мудрые решения и лучше понимать как себя, так и окружающих.

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