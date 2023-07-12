Тела, купола и нарушители: воспоминания ижевчан об общественных банях в советское время

У ижевчан сохранилось множество интересных воспоминаний

После рабочей недели приятно пойти в сауну, хаммам или просто посидеть с друзьями в настоящей русской баньке. В общем, вариантов у жителей Ижевска для отдыха – масса. А вот в советское и постсоветское время выбирать не приходилось – повезло, если есть огород и собственная баня, иначе приходилось посещать общественную. И вот она-то оставила в сердцах и душах ижевчан неизгладимые впечатления.

Обдать кипятком, постелить клеенку и можно садиться

Ижевчанка Надежда, чье детство выпало на 60-е годы, вспоминает, как они с семьей жили в бараке, а потом переехали в коммуналку – многоквартирный дом на Советской.

«В ванной стояла печка с большим баком для воды – титан. Ее топили дровами, дым выходил через вентиляцию. У бака был кран, и воду можно было набирать в ванну. А в подвале были дровяники – у каждой квартиры свой. Мы бегали, таскали эти дрова, а когда дрова заканчивались, ходили в общественную баню № 1 возле стадиона «Динамо». Там было мужское и женское отделение, поэтому отец шел мыться с моим братом, а мама – со мной и моей сестрой», – рассказывает Надежда.

Так выглядела баня на Красногеройской в 30-е годы. Фото: vk.com/antey18

Чтобы помыться в бане, сначала нужно было купить билет как взрослым, так и детям. Стоили они недорого, поэтому очереди в баню были огромные.

«Приходим, покупаем билеты и ждем. Кто-то вымоется, место освободит, тогда запускают следующую партию. В раздевалке стояли шкафчики, возле каждого шкафчика свой тазик металлический. Для детей давали продолговатые тазики, чтобы целиком можно было залезть. Моечное отделение, помню, было большое, с бетонными скамейками. Мама скамейку всегда обдавала кипятком, стелила клееночку и только потом нам разрешала садиться. Сначала нас вымоет, потом посадит в раздевалке и бежит сама мыться».

«Кольщик, наколи мне купола»

Пенсионер Василий вспоминает, что в бане всегда узнавали новости и вели разговоры по душам. А что еще делать в очереди? Кстати, в самой бане тоже было не менее интересно – было на что посмотреть.

У некоторых все тело было в татуировках

«А мы с парнями ходили в баню № 3 на улице Коммунаров, когда учились в 6-7-м классе, – рассказывает другой житель Ижевска, Василий. – Речь также о конце 50-х – начале 60-х годов. Только мы не мыться ходили, а поглазеть. В то время почему-то много бывших «сидельцев» было, все с наколками. У кого-то купола во всю спину, а кто-то вообще с ног до головы расписной. На улице-то под одеждой не видать, а в бане все голые, не скроешь. Были и смешные татуировки. Мы потом из бани выходили и впечатлениями делились, кто что успел разглядеть».

Не подглядываю, а работаю

В банях работали люди, которых узнавали по белым халатам, – штатные водопроводчики. И весь конфуз в том, что они могли ремонтировать трубы в любое время, и никого не волновало присутствие людей, стоящих в пене. Сотрудниками были только мужчины, которым приходилось заходить как в мужское, так и в женское отделение бани. Никакого стеснения – все продолжали мыться как ни в чем не бывало, и некоторые водопроводчики все же проявляли свою мужскую натуру.

Водопроводчики иногда заглядывались на моющихся женщин

«У меня было двое знакомых, которые подружились с таким водопроводчиком. Он втихомолку давал им халаты и инструменты, после чего эти два прохиндея шли в женское отделение и курсировали по нему туда-сюда, вроде как краны проверяли. А сами вдоволь глазели на женщин и девушек», – вспоминает еще один пенсионер.

Пошел по мыльной дорожке

Ижевчанка Наталья общественную баню посещала вместе с мамой, а иногда к ним присоединялись две двоюродные сестры. Скучно девчонкам не было.

«Мне нравилось, что прямо при входе можно было купить стакан сока, потом бережно принести его в раздевалку и оставить напоследок. Обожала парилку и ее горячий воздух. Сидела там подолгу, пока мама не вела меня уже мыться. А однажды с нами пошли мои двоюродные сестры. Напарили мы их с мамой до такой степени, что одна из них в раздевалку почти выползла. Но ничего, потом снова пошла».

Городскую баню №3 на Коммунаров снесли в 2020-м году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

И если в воспоминаниях предыдущего мужчины водопроводчики заглядывались на игнорирующих их женщин, то в случае Натальи все наоборот.

«Однажды в женское моечное отделение зашел пьяненький мужчина. Он спутался немного, пошел по неправильной дорожке. За это поплатился. Некоторые женщины с визгом прикрыли тазиками интересные места, но были и те, кто облил нарушителя порядка мыльной водой, а одна надела ему таз на голову. В общем, он позорно бежал, по дороге упал, кое-как встал и снова бежал. Все тогда так возмущались, и только нам с сестрами (нам было лет по 10 тогда) было весело».

От любви до ненависти

В конце 80-х походы в общественную баню в семье ижевчанки Ирины были целой зимней традицией. Летом же они ездили мыться к себе на дачу, где стояла русская банька.

«Ходили мы париться, наверное, каждую неделю. У нас было две бани – «мажорная» на Тимирязева и попроще в Металлурге. В той, которая была на Тимирязева, даже имелся бассейн, правда, вода в нем была такого же цвета, как в пруду. Я сейчас вспоминаю тот бассейн и думаю: боже, как я выжила? Ходили мы двумя семьями – с бабушками, моими дядей и тетей и их детьми. Восемь человек набиралось. Бабуля очень баню любила, каждый раз сажала нас в парной на верхние полки. Мы там ревели, нас обмазывали медом для здоровья. Я, как ни странно, вообще не помню вокруг голых людей. Наверное, не до того было, чтобы их разглядывать», – делится воспоминаниями Ирина.

Не все дети были в восторге от общественных бань

Разгоряченные, они шли домой, одетые в «сто одежек», потому что высушиться возможности не было. С тех пор любовь между Ириной и общественными банями не сложилась – она в их сторону даже не смотрит, но те далекие походы в баню с родными вспоминает с ностальгией.

Голые и смешные

В те же годы с отключением воды не церемонились – отключали на все лето. Поэтому маленькая Ксюша вместе с мамой ходила в общественную баню на 6-й Подлесной, ведь ни своей парилки, ни дачи у них не было.

«Это был большой банный комплекс с отдельными помывочными и душевыми. В бане выдавали железные тазики, но моя мама брезговала, поэтому мы носили собственный. Помню, скамейки там были отделаны светло-серым кафелем. И мама всегда несколько раз обдавала их кипятком», – рассказывает Ксения.

Такие тазики стояли в банях. Фото: pulse.mail.ru

Пока мама мылась, любопытный ребенок оглядывался по сторонам.

«Меня поражало обилие разных женских тел – ты же дома такого не видишь. Дома только мама. А здесь они все были такие разные! Почему-то врезалась в память бабушка, у которой была настолько отвисшая грудь, что ей приходилось ее подворачивать и в бюстгальтер укладывать. А другая женщина зачем-то в бане решила побрить подмышки, мало того, не сверху вниз, а снизу вверх!»

Но выходить из бани Ксюша хотела далеко не всегда.

«Во-первых, я была вся красная! Во-вторых, нужно было надевать колготки. Это просто какая-то пытка – надеть после бани разгоряченному ребенку колготки. И чтобы они вниз не упали, потому что вдруг там сыро. После бани мама мне обязательно надевала платочек и шапку. От 6-й Подлесной мы должны были добраться на трамвае до Металлурга, ехали до конечной, и мне было всегда стыдно, потому что я была летом в шапке. Никому же не будешь говорить, что ты из бани!»

В общем, у одних сплошной стресс, а другие в бане не только мылись, но и развлекались. Лишь бы во благо.

Чуть не забыли!

В Ижевске все еще есть места, где также можно попариться с друзьями и просто отдохнуть душой и телом. Выбирайте понравившуюся баню, собирайте приятную компанию и вперед релаксировать!

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