Событие: 8 лет назад в Ижевске появился Сквер Металлургов

Официально сквер открыли в 2015 году. Фото: архив КП

Как же летит время! Лет 10 назад между школой №70 и домом №44 по улице Школьной был заросший бурьяном пустырь, а в 2015 там начались масштабные работы, которые преобразили новое общественное пространство.

Официально его открыли 19 июля 2015 года, а вот свое название – Сквер Металлургов – он получил лишь несколько месяцев спустя, 25 марта 2016 года. Сегодня эта площадка с игровой и спортивной зонами стала одним из любимых мест отдыха ижевчан. Историю сквера мы рассказали в небольшой видео.

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