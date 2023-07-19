Экс-директор охранявшей школу №88 организации не признал вины

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 19 июля, в Ижевске прошло очередное судебное заседание по делу бывшего директора организации, которая охраняла школу №88. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Ранее гособвинитель огласил обвинительное заключение по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Неправомерный оборот средств платежей». В ведомстве отметили, что обвиняемый не признал вины. Следующее заседание пройдет 23 августа 2023 года.

Напомним, 26 сентября 2022 года в школе №88 Ижевска произошла трагедия, в результате которой погибли 18 человек.

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