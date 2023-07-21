Километровые очереди и переполненные пляжи: как туристы из Ижевска отдыхают в южных регионах России

Несмотря на переменчивую погоду, ижевчане находили себе развлечения. Фото: Анзор Лукманов

Жители Удмуртии поехали греться под лучами солнца, есть горячую соленую кукурузу и дрейфовать на морских волнах. «Комсомолка» узнала у ижевчан, какая сейчас обстановка в Крыму и других курортных регионах России.

Пробки на мосту и подорожание бензина

17 июля в результате теракта пострадала часть Крымского моста, из-за чего туристы и местные жители встали в километровых автомобильных пробках. Но сказалось ли это на отдыхе?

На самом деле, не так уж и сильно. Например, Светлана Пермякова, которая несколько лет назад переехала из Ижевска в Севастополь, говорит, что в городе все спокойно, все работает в штатном режиме. Даже после ЧП никто из автолюбителей не бежит за резервной канистрой бензина, который подорожал в разы. Но отголоски взрывов все-таки напоминают местным жителям о своем существовании.

«Позавчера я из дома в одной «простынке» выскочила в 6:30, чтобы узнать, что так грохнуло и где. Соседи тоже повыскакивали. Но потом разобрались и снова все по своим делам отправились», – рассказывает Светлана.

Туристы из Крыма не уезжают. Некуда, да и в пробках стоять мало кто захочет, поэтому приходится продлевать брони в хостелах и других местах проживания. А те, кто еще только собирался в Крым, отменяют забронированные туры на вторую половину июля-август. Не все, конечно.

Люди стояли в ужасных пробках. Фото: sevastopol.su

«Вообще, у нас тут грохает стабильно раза 2 в неделю. Это постоянно. Местные привыкли. Нынче из-за дождей много снарядов из земли вышло, море тоже много поднимает. Все это вывозят и уничтожают. Иногда туристы от этих взрывов нервничают и что попало думают», – поделилась переживаниями бывшая ижевчанка.

А как в других курортных городах?

Если вы могли подумать, что все фотографии с сочинских пляжей – шутка или фотошоп, то нет, здесь действительно в самом начале лета был туристический пик – протиснуться к морю было практически невозможно.

«Мы вернулись из Сочи 18 июля. Жили в санатории «Адлеркурорт», так что обстановка была очень даже положительной. Повезло с тем, что нам выдавали бесплатные шезлонги, потому что на самом пляже их разбирали очень быстро – каждый хотел отдыхать в комфорте. Людей, конечно, для сезона много, а мест, наоборот, мало, но если хорошо поискать, то найти, куда присесть, все-таки возможно. С погодой только не повезло, несколько дней штормило море и пляжи закрывали», – поделилась впечатлениями от отдыха студентка УдГУ Олеся Сивкова.

Несколько дней море было неспокойным. Фото: Олеся Сивкова

И если одни приезжали на отдых уже после наводнения, то другие прибыли прямо в момент разгула стихии. Так, Алексей Осотов из Воткинска успел пережить природное буйство.

«Затопило все, поэтому пляжи три дня были закрыты, купаться категорически запрещали. Но так как Сочи – курортный город, мы стали ездить по достопримечательностям, заезжали на Розу Хутор, в парки, Олимпийскую деревню, в общем, развлекали себя, как могли. Когда погода уже наладилась, всех туристов «волной» принесло к морю. К 7 часам утра мы шли на пляж и приходили к его открытию. В это время еще можно было найти место для отдыха, забронировать шезлонг, но спустя час место было не узнать: весь пляж был усыпан лежаками, полотенцами и зонтами. В море – то же самое. Людей полно, каждый хочет охладиться», – рассказал о своем отдыхе Алексей.

Народ приходил на пляж еще ранним утром. Фото: Алексей Осотов

Наплыв туристов был не только в аквазоне, но и в парках с аттракционами. Многие стремились взять от отдыха максимум, и очереди к развлечениям становились все больше. Поэтому входной билет, который подразумевал полный доступ ко всем каруселям и горкам на территории парка, ограничивался двумя-тремя аттракционами.

Деревянные щепки, ливни и толпы людей

Недалеко от Сочи в курортном поселке Дагомыс ситуация не лучше. Природа и здесь решила изменить планы отдыхающих, принеся ливни. Реки вышли из берегов, потом вернулись в русло и оставили за собой мусор и ветки.

После наводнения к берегам прибило ветки и другой мусор. Фото: Анзор Лукманов

«Народу очень много, но обстановка в принципе нормальная. На пляжах только не протолкнуться, мест, чтобы полежать или просто посидеть в тени, – нет. Более-менее просторно становится только под вечер, когда у моря прохладно и люди уходят по домам. Недавно прошли сильные дожди, в итоге реки вышли из берегов, и море стало грязным. Но минус не только в этом. Движение на дорогах ужасное, одни нарушения, чуть зазеваешься или посмотришь в сторону – собьют», – говорит ижевчанин Анзор.

Но несмотря на эти недочеты, многие жители Ижевска находят для себя развлечения: катаются на бананах, аттракционах и водных мотоциклах.

«Очень много людей, и со всех сторон кричат: «Горяяячая кукурууууза». Приходилось долго искать куда хотя бы сесть, шезлонги только платные, даже есть платные отдельные пляжи, в самом море было нашествие медуз. Но что в Геленджике хорошего, так тут много развлечений, хорошая инфраструктура для вечерних прогулок, поражает количество кораблей, яхт, которые видно издалека», – делится впечатлениями Даниил.

Тем не менее, мало кого останавливают огромные очереди, ведь отдохнуть от городской суеты и погреться на солнце хочется всем и каждому.

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