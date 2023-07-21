Более 300 тысяч рублей украла жительница Удмуртии из федерального бюджета

Женщина признала вину Фото: Амир Закиров

В Ижевске по делу о мошенничестве с выплатами перед судом предстала жительница Можги. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

Женщина работала ведущим экспертом в «Реабилитационном центре социальных выплат» в Можге. С мая по ноябрь 2022 года женщина назначила ежемесячную выплату на ребенка двум мужчинам, а затем забрала эти деньги себе. Таким образом обвиняемая украла из федерального и регионального бюджетов 322 698 рублей.

Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил к году и 4 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев.

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