Тело мужчины нашли в пруду Удмуртии

Фото: МЧС по Удмуртии

Вечером 20 июля в Удмуртии нашли тело мужчины. Трагедия произошла на пруду села Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Тело из воды вытаскивали пожарные Государственной противопожарной службы Удмуртии. Мужчину 1964 года рождения искали с 17 июля.

Сейчас выясняются причины и все обстоятельства его гибели.

Ранее стало известно о гибели сразу двух пьяных мужчин. С начала 2023 года на водоемах в республике погибло 15 человек, в том числе трое детей.

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