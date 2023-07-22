«Нынче дорого»: какой урожай можно найти на стихийных рынках Ижевска

Можно найти ягоды на любой вкус. Фото: Алина Гужавина

На стихийные рынки жители Ижевска привозят на продажу не только цветы и разноцветные мочалки, но и садовые и лесные ягоды. Мы вновь посетили несколько торговых точек и узнали, что нового можно найти у предприимчивых пожилых ижевчан.

Выбор на любой вкус

У остановки «Электротехника в быту» в стаканчиках и баночках разложены ягоды с садовых участков. Здесь можно найти черную и красную смородину, 0,5 л которой стоит 150 рублей, ежевику в том же объеме продают за 200 руб., а 0,33 л малины – за 150 руб. Также дамы продают чернику – 350 руб. за 0,5 л, крыжовник – 150 руб. за 0,5 л, вишню – 700 руб. за 4-литровое ведро, голубику стоимостью 400 руб. за 0,5 л.

В прошлом году стоимость ягод была дешевле на 50-100 рублей. Фото: Алина Гужавина

Отпуск на ягодный сезон

На остановке «Трамвайное кольцо» в районе Буммаша можно увидеть практически те же ягоды, что и на предыдущей точке, однако цены уже другие.

Одну и ту же чернику из Сюмсинского района некоторые продают за 400 руб. за 1 л, другие же – за 350. Рядом стоят 3-литровые ведра с лесной малиной. Ее продают за 1500 рублей.

«Ягода нынче дорогая, да и растет она не везде. Наше утро с семьей начинается так, что мы рано просыпаемся, берем корзинки и едем в лес до самого вечера. Конечно, после такого хочется заработать на своем труде», – рассказала женщина.

На следующей точке стояла еще одна женщина, у которой были ведерки с вишней и целые лотки с черникой. Литровую баночку ягод она продавала за 350 рублей.

«Мы специально берем отпуска и все лето ездим собирать чернику. Вообще, начинали с лесной земляники, а потом, когда уже поспела черника, начали возить и ее», – поделилась хозяйка ягод.

С прошлого года цена выросла на 100 рублей. Фото: Алина Гужавина

С последних живых кустов

Мужчина, который торговал ягодами на рынке на ул. Молодежной, рассказал, что вся малина и ежевика высохла из-за жары, поэтому те стаканчики, что стоят у него на прилавке, собраны с последних живых кустов.

«Только представьте, три огромных куста с ягодами были, все высохли. Очень жалко. Стараешься, ухаживаешь за ними, а потом наступает жара, и все пропадает. Ну ничего, никто же не знал, что такая погода будет», – поделился переживаниями ижевчанин.

На этой точке с 2022 года цена не изменилась. Фото: Алина Гужавина

Чуть подальше кроме малины и ежевики продают чернику от 100 до 400 рублей в зависимости от объема, вишню по 100 рублей за 0,5 л и смородину по 70 рублей за тот же объем.

«Берите, такую крупную нигде больше не найдете»

Приехав на Центральный рынок, мы увидели изобилие природных богатств в большом количестве: малину можно купить за 250 руб. за 1 л, вишню и смородину чуть дороже – 300 руб. за 1 л, голубику – за 350 руб. за 0,5 л, и рекордная цена среди всех предыдущих точек, где можно купить чернику, – 600 руб. за 1 л.

На наш вопрос,почему так дорого, ответили так:

«Ягод нынче очень мало, но мы знаем места, где можно их найти. Посмотрите, какие большие, плотные и сладкие. Точно не пожалеете».

После таких слов, конечно, на секунду захотелось купить, но после отказа продавца торговаться желание резко исчезло.

В прошлом году стоимость ягод была 400 руб. за 1 л. Фото: Алина Гужавина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пединститут Глазова стал инженерно-педагогическим университетом

Более 600 тыс. рублей похитили мошенники у 58-летнего жителя Удмуртии

Две легковушки столкнулись на трассе Сарапул-Гольяны в Удмуртии