Пединститут Глазова стал инженерно-педагогическим университетом

Сокращенное название ВУЗа – ГИПУ. Фото: tadviser.ru

Глазовский педагогический институт изменил название на инженерно-пегагогический приказом Минпросвещения РФ 26 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа

Теперь его сокращенное название – ГИПУ. Устав прошел регистрацию.

«Присвоение статуса университета – это показатель признания на государственном уровне наших заслуг в сфере образования, науки, международной деятельности. По сути, ВУЗ давно перешагнул рамки узкопрофильного института. Наши выпускники обладают широким спектром универсальных компетенций, которые позволяют им добиваться профессионального успеха в самых разных отраслях жизнедеятельности, а развитие инженерного образования совместно с Чепецким механическим заводом, ТК «ТВЭЛ» и Росатомом – одна из важнейших задач вуза», – прокомментировала ректор ГИПУ Янина Чиговская-Назарова.

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