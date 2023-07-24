Житель Удмуртии строит музей живых ремесел в виде настоящего терема

Сергей Загребин Фото: Мария Бакланова

7 лет назад Сергей Загребин купил 3,5 гектара земли в Болгурах – это в часе езды на машине от Ижевска – и начал строить музей живых ремесел под открытым небом. Музей получается необычным – главное здание комплекса построено из дерева в виде настоящего терема. Тут же на территории живут олени, яки, павлины и другие животные. Мы съездили туда и рассказываем, как Сергей из болота превратил это место в эдакую экоферму.

Музейный комплекс «Добрянка» Фото: Мария Бакланова

Храм в Кукуяках для начала

Сейчас Сергею Загребину 57 лет, и 35 лет из них он занимается бизнесом – поставляет церковную утварь и иконы в храмы Удмуртии.

«Сначала работал на заводе радиотехнологического оснащения в Воткинске, потом занялся бизнесом. Помню, как в конце 80-х годов гонял на «Жигулях» в Москву – ведь у нас вообще ничего не было, даже молитвословы печатали сами», – рассказывает Сергей.

Со временем он и сам пришел к вере и даже построил храм. Очень красивый, в деревне Кукуи, на родине его родителей.

Церквушка там и раньше была. Но, приезжая туда, Сергей видел, как из нее сначала сделали клуб, потом склад, а потом и вовсе ее забросили. Жалко! Восстанавливать решил по старинному проекту архитектора И. А. Чарушина. В итоге 25-метровый деревянный храм строился целых 10 лет, но зато теперь в народе его называют «удмуртские Кижи в миниатюре».

Вот этот храм в Кукуях построил Сергей Загребин. Фото: vk.com/club117921835

«Теперь, когда приезжаю в храм, смотрю и думаю – неужели это я придумал и сотворил? Но, по большому счету, это Господь сделал, без него никак. Да, через меня, через рабочих, через бабушек, которые помогали. И там я сделал главное открытие – нельзя тянуть лямку одному. Надо обязательно привлекать помощников-волонтеров», – говорит Сергей.

Осушил болото и придумал терем

Примерно к концу стройки храма в голове Сергея родилась мысль – а что если построить музей живых ремесел? Он стал искать для этого землю. В Кукуях ее не нашлось, зато в Болгурах ему продали 3,5 гектара всего за 75 тысяч рублей.

На территории находятся три небольших прудика Фото: Мария Бакланова

«За такую цену нам досталось поле и болото. Пригнали тракторы, экскаваторы. Выкопали несколько прудиков, а всю получившуюся землю распределили по полю, подняв его примерно на несколько метров. Получилась мелиорация: вся вода в прудиках, а везде сухо».

Затем Сергей стал строить вместе с рабочими первое здание целого музейного комплекса. Решил сделать его в виде терема с крышей, похожей на маковку, со смотровой башенкой и флюгером – проект разрабатывал сам. Получилось очень необычно!

На окнах терема будут ставни и красивые наличники. Фото: Маша Бакланова Фото: Мария Бакланова

Внутри терема разместится трапезная с настоящей русской печкой, актовый зал и администрация комплекса. Но в каждом музее должны быть экспонаты – какие же будут здесь? Оказывается, соберут не предметы, а профессии. То есть на территории музейного комплекса будет столярная мастерская, где настоящий столяр будет показывать, как он работает, – она, кстати, уже построена, и каждое воскресенье в ней проходят мастер-классы. Появится мельница, где можно увидеть процесс помола муки. Будет баня, в которой настоящие банщики научат правильно париться и мыться. В кузнице кузнец научит ковать, а в гончарной мастерской лепить посуду и обжигать ее.

Столярная мастерская Фото: Мария Бакланова

Но все это пока проект – музейный комплекс «Добрянка» строится медленно, но, как уверяет Сергей, верно и на века.

Купил яков, оленей и лошадей

Но какой музей живых ремесел без животных? Ведь выращивать и содержать скотину – это тоже профессия.

Сейчас в «Добрянке» живут павлины, фазаны, голуби, улыбающаяся свинья, смешные бородатые курицы и цесарки (это черные африканские курочки), козочки и козел, а еще кот Маркиз, парочка серьезных гусей и пушистые кролики. В отдельном загоне пасутся яки Яшка и Машка и несколько лошадей.

В музее можно покормить и погладить животных Фото: Мария Бакланова

В 2018 году появились олени – один северный и с десяток пятнистых, Сергей привез их из Свердловской области. Милые до невозможности! Едят сено, овес, любят яблоки и морковку.

«Первый год я пускал всех посетителей бесплатно, но когда животных стало много, стал брать пусть небольшую, но плату. Получается, животные сами себе помогают зарабатывать на корм», – улыбается Сергей. Видно, что он их любит – каждого знает по имени, знает их характеры, разговаривает с ними, гладит.

Здесь живут олени Фото: Мария Бакланова

Ухаживать за животными, кормить, доить коз, чистить клетки и вольеры помогают Сергею волонтеры. Они приезжают почти каждый день из Ижевска, Болгур и соседних сел. Делают все на добровольной основе.

Сергей говорит, что работы и планов у него море. Будет расширять вольеры для оленей, хочет завести австралийских страусов, построить баню в виде русской печки, а еще мельницу и кузницу.

В «Добрянкеа» живут яки Фото: Мария Бакланова

«Но в первую очередь надо достроить терем – это моя мечта! По задумке здесь должны еще появиться мастерские и дома, где будут жить мастера-ремесленники или те, кто хочет побыть ближе к природе. Будем строить православный храм Дмитрия Ростовского и иконы Богородицы «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Уже заложен фундамент. Хочу, чтобы она была не хуже, чем в Кукуях», – говорит Сергей.

Надеемся, что планы осуществятся и в Удмуртии появится еще один достойный туристический объект.

Административное здание в виде терема Фото: Мария Бакланова

Как найти музей живых ремесел «Добрянка»?

Оленья ферма и музей расположены в Воткинском районе Удмуртии, около железнодорожной станции Болгуры (координаты 56.042841. 53.770740). Перед поездкой лучше договорится о посещении Сергеем по тел. 8-912-855-83-00

Цена – 200 руб./чел., с экскурсоводом – 300 руб./чел. (при группе от 10 человек по предварительной записи), дошкольникам – бесплатно.

Угощения для животных лучше привозить с собой (например, овощи или фрукты).

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