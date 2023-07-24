Годовая инфляция в Удмуртии в июне ускорилась до 3,84%

Годовая инфляция продолжит увеличиваться Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В июне 2023 года годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 3,84%. Как сообщает пресс-служба Отделения – Национального банка республики, показатель региона превышает уровень инфляции в ПФО (2,70%) и в России в целом (3,25%).

Цены на продовольственные товары снизились на 0,65%, а вот на непродовольственные – увеличились на 2,11%. Это во многом связано с падением рубля. Производители тратят больше денег на содержание иностранного оборудования, кроме того, выросли издержки бизнесов.

По прогнозу банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция страны продолжит расти и к концу года составит 5–6,5%. Но в 2024 году показатель опустится до 4% и будет находиться на этой планке в дальнейшем.

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