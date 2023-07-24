Уголовное дело возбудят за загрязнение воздуха в Удмуртии

Выполнение поручений будут контролировать Фото: Амир Закиров

Четыре года над домами по ул. Луговой в Можге висел дым от предприятия по производству древесного угля. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Концентрация вредных веществ превышает норму в несколько раз, а на жалобы местных жителей никакого ответа не поступает.

После проверки предприятия принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Однако председатель СК РФ Александр Бастыркин дал указание региональному руководителю СУ СК рассказать о причинах отказа, а после все же начать уголовный процесс с предоставлением доклада о ходе его решения.

Исполнение поручения на контроле центрального аппарата.

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