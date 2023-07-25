«Пусть и там, наверху, они будут вместе»: В страшном ДТП в Пермском крае погибло 5 жителей Удмуртии

Четверо ребят возвращались домой, а водитель мотоцикла с супругой ехали в отпуск. Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Девять дней прошло с ужасного ДТП в Пермском крае, в котором погибли сразу пять человек. И все они – жители Ижевска. Вечером, 16 июля, на трассе под Большой Сосновой у большегруза лопнуло колесо, огромная махина выехала на встречку и перевернулась. В это время по дороге ехали четверо ребят, которые возвращались из Перми в Ижевск.

В одно мгновение раздавило мотоцикл и две машины – «Лада» и «Чери». В последней находилась компания из четырех ребят – парень с девушкой и две их подруги. Молодые и счастливые, они ехали со знаменательного события друзей – свадьбы. Но никто не мог предположить, что их дорога домой внезапно и трагично оборвется.

Вместе ехали – вместе и похоронили

За рулем «Чери» находился Никита Баринов. Парню было всего 24 года. Для своих близких и родных он навсегда запомнился жизнерадостным, любящим свободу и творчество человеком. Невероятная боль об утрате до сих пор прожигает душу его товарища.

«Никита был очень открытым и интересным человеком. Всегда мог поддержать. Много чего знал и всегда был готов поговорить на любую тему и оказать помощь. Он любил работать руками, что-то мастерить. Обладал необычным взглядом на мир, поэтому общение с ним каждый раз было особенным», – говорит о своем друге, брате и близком человеке Артем.

Парень любил фотографировать и ловить моменты. Занимался программированием, знал толк в машинах, и ему даже не приходило в голову, что однажды последнее увлечение его погубит…

Никита Баринов. Фото: соцсети

Рядом с молодым человеком сидела его девушка – 25-летняя Юлия Касаткина. Такая же открытая к миру и обожающая свою работу. В августе ей могло бы исполниться 26 лет.

«Моя мама сразу же после аварии позвонила мне и рассказала о случившемся. До сих пор не укладывается в голове, не могу поверить в то, что ее больше нет. Мы были знакомы с самого детства. Она обожала свое дело, любила творчество и связала свою жизнь с ним: закончила художку, разбиралась в архитектуре, а потом Никита научил ее видеть красоту в обычном – так она стала фотографировать», – вспоминает близкая подруга Юлии Екатерина.

Юлия Касаткина. Фото: соцсети

Новость о гибели молодых ребят дошла до родителей. Сердца матерей разрывались от боли. Бессонные ночи, истерики и попытки снова начать жить после трагедии.

«Сейчас у меня и всех моих близких открытая душа, беззащитная, уязвимая. Когда читаешь сводки о ДТП, тебе секунду страшно, но ты идешь мимо. Но когда ты ждешь домой родных и на телефон никто не отвечает, тебя начинает трясти. Когда звонишь в полицию, МЧС, другие службы и тебе называют фамилии погибших, невозможно поверить и смириться. Четыре ребенка ехали домой. У четырех семей невосполнимое горе», – написала на своей странице в ВКонтакте Марина Ветошкина, тетя погибшей Анны.

Рыжее солнышко погасло, оставив свой след лишь на фотографиях и в вещах.

Анна Воронцова. Фото: соцсети

«В этот день мир потерял такого прекрасного человека, Байсарову Викторию. Она была очень яркой, жизнерадостной, невероятно красивой, веселой, умной, шла на красный диплом и только закончила 3 курс. Я никогда не встречал таких людей. Вика очень любила жизнь, столько планов и мечтаний было и все оборвалось в один миг… Мне сейчас так тяжело и больно, я не представляю как дальше жить без неё, говорят время лечит, но так ли это?», – с болью пишет на своей странице в ВКонтакте молодой человек Вики Александр Карпов.

Виктория Байсарова. Фото: соцсети

Похороны прошли 19 июля. Ребята упокоились рядом на Завьяловском кладбище… «Раз они ехали вместе, то пусть и там, наверху, остаются друг с другом».

Вечно молодой

В смертельном ДТП был еще один погибший – Даниил Чепкасов, гитарист группы Ammonius, который ехал на мотоцикле. С ним была его супруга, которая получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

Даниил Чепкасов. Фото: соцсети

Горящий мотоцикл увидел житель Перми, который ехал неподалеку от места столкновения.

«Мы сразу же остановились и побежали к месту аварии. Повсюду были обломки, мотоцикл горел. Повезло, что у нас в машине были канистры с водой и огнетушитель, поэтому мы незамедлительно стали тушить огонь. От мотоцикла остался только двигатель и колесо. Смотреть на водителя было страшно… Многочисленные переломы, весь в крови. А справа от мужчины сидела девушка с сильно поврежденной ногой. Мы сняли шлем – жива. Стали спрашивать, что случилось. Ее зовут Дина, они с мужем отправлялись в отпуск», – рассказал очевидец Вячеслав.

На той трассе, по словам мужчины, связи не было, так что дозвониться до скорой было практически нереально. Но чудо все же случилось, и машина с красным крестом приехала через 15 минут. Тогда-то мир и остановился. Каждая минута длилась как вечность. Скорая, реанимация, и последние слова Вячеслава Дине: «Ты держись, все будет хорошо».

Как рассказывают остановившиеся рядом с местом трагедии люди, водитель фуры тоже пострадал от столкновения. Из машины он выходил уже весь в крови и долго не мог понять, что случилось в тот момент.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».В этот день погибла самая дорогая, моя Любимая Викусик, самый близкий для меня человек. Я просто не могу в это поверить, что так бывает, на ровном месте и такая страшная трагедия, я хотел, чтобы это оказалось сном, но нет.

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