10% от численности населения Удмуртии живут за чертой бедности

Удмуртия находится на 4 месте в ПФО по уровню бедности населения Фото: Константин ИВШИН

В 2022 году доля населения Удмуртии, живущего за чертой бедности, уменьшилась на 1,1% и составила 10,2%. Об этом сообщает Удмуртстат.

В целом по России доходы 9,8% жителей страны находятся за границей бедности. В ПФО самый низкий уровень бедности зарегистрирован в Татарстане (5%), а самый высокий – в Республике Марий Эл (16,3%). Удмуртия находится на 4 месте в этом рейтинге. В ведомстве отмечают, что базовая граница бедности в Удмуртии в 2022 году была на уровне 12 434 рублей.

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