«А ты надолго в Японию?..»: Руслан Шакин из Удмуртии на время расстался со своей спутницей в кругосветном забеге

С Соней они бежали с марта. Фото: Руслан Шакин

Почти 5 лет назад, 16 сентября 2018 года, Руслан Шакин из Можги начал свое кругосветное путешествие. Стартовал он с японского мыса Соя, и за его спиной уже 6 континентов и 18 стран. Через Евразию – 40 тысяч километров – он бежал 2,5 года, забежал Руслан и в родную Удмуртию. А 13 июля уроженец Удмуртии сообщил, что достиг конечной точки материка – маяка Токаревского во Владивостоке.

В один из мартовских дней за ним увязалась маленькая собачка, которую путешественник назвал Соней. И вот он уже бежит не один, а в приятной лохматой компании.

Соня стала верной подругой в кругосветном путешествии. Фото: Руслан Шакин

Гордая и вольная собака категорически против всяких там поводков, правда, иногда она все-таки мирится с такой необходимостью – все-таки сейчас у нее есть хозяин, с которым приходится и на радио, и на телевидение приходить.

Но сейчас, когда Руслан уже вышел на финишную прямую, с Сонечкой пришлось расстаться. В своем телеграм-канале бегун пересказал их немой диалог:

«– Ну что, Сонь, вот он, маяк Токаревского, при свете дня, Японское море и Тихий океан. Как тебе?

– … А ты надолго в Японию?

– … Ну так как тебе?

– Красиво и волны интересно плещутся, такого звука я раньше не слышала… Ночью в прошлый раз при свете фонариков тоже здóрово было… Так ты надолго?

– … 28 сентября обратно.

– Как долго… А что ты там будешь делать, ну, кроме бега по Хоккайдо?

– Скоро все расскажу)

– … А ты помнишь?

– Что именно, Сонь?

– … Что… что я тебя помню?

– … Конечно, помню, Соня…»

С Соней они бежали с марта. Фото: Руслан Шакин

Верную подругу он оставил на 180 дней во Владивостоке. Для того, чтобы забрать питомца с собой в Америку, где Руслан сейчас живет, нужно подождать результатов теста на антитела от бешенства.

Сейчас собака в добрых руках бегуньи Юлии. За своей спутницей Руслан вернется 28 сентября, когда прилетит обратно.

«Сонечка, ну, мы с тобой на связи, будем созваниваться, общаться по видео… Пока, моя хорошая», – попрощался путешественник.

По правилам кругосветки Руслан должен вернуться именно в ту точку, откуда и начинал свой пятилетний путь. 25 июля Руслан прилетел в японский город-порт Вакканай на острове Хоккайдо.

«Волнительно. Последний город моей кругосветки. В общем, я долетел с самого севера Японии до места, где я начал свое путешествие практически пять лет назад», – поделился радостью уроженец Удмуртии.

До финиша осталось совсем немного. Фото: Руслан Шакин

Впереди всего 23 километра. После долгожданного завершения путешественник планирует вернуться на пару месяцев на край света – во Владивосток – город, в котором он чувствует дух приключений. И где его ждет верная Соня.

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