Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался после продолжительной болезни

Политик ушел на 74 году жизни Фото: Архив КП

24 июля не стало бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Информацию подтвердила «Ъ-Удмуртия» его дочь Евгения Сирик. Она сообщила, что политик скончался около 17:00.

По словам Евгении Сирик, отец тяжело болел после освобождения из СИЗО, его парализовало. Последние несколько недель он провел в больнице и сегодня, на 74 году жизни, скончался.

Гражданская панихида состоится в столице Удмуртии, отпевать Александра Соловьева будут в соборе Александра Невского. Когда именно состоится прощание, еще неизвестно.

Напомним, осенью 2020 года суд приговорил Александра Соловьева к 10 годам лишения свободы, а также к штрафу в 275 млн рублей.

По версии следствия, которую поддержал суд, в 2014-2016 годах занимавший пост руководителя республики Александр Соловев получил взятки на общую сумму 139 млн рублей от строительных организаций, возводивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки. По версии обвинения, Александр Соловьев собирался обеспечить внеочередную оплату работ и выдачу лицензий на разработку недр.

По иску Генпрокуратуры России, в доход государства обратили имущество экс-главы и членов его семьи на сумму более 200 млн рублей. Приговор пытались обжаловать, но суд отклонил апелляцию.

Весной 2021 года суд освободил Александра Соловьева от отбывания наказания по состоянию здоровья.

СПРАВКА КП

Соловьев Александр Васильевич.

Родился 18 июня 1950 года в селе Алнаши Алнашского района Удмуртской АССР.

Образование: высшее.

Окончил Ижевское ГПТУ № 3. Затем без отрыва от производства окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, получил диплом по специальности «инженер- механик».

1968 – 1969 гг. – Формовщик, стропальщик металлургического завода, г. Ижевск.

1969 – 1970 гг. – Служба в рядах Советской Армии. Проходил срочную службу в морской пехоте на Дальнем Востоке.

1970 – 1971 гг. – Формовщик-литейщик Ижевского электромеханического завода; стропальщик Алнашской передвижной механизированной колонны № 5 объединения «Удмуртколхозстрой».

1971 – 1972 гг. – Формовщик Ижевского опытно-показательного редукторного завода; стропальщик Алнашской передвижной механизированной колонны № 5 объединения «Удмуртколхозстрой».

1972 – 1979 гг. – Фрезеровщик, литейщик, инженер-технолог, мастер Ижевского электромеханического завода.

1979 – 1983 гг. – Механик, прораб, начальник Алнашского ДСУ № 5 ПО «Удмуртавтодор».

983 – 1987 гг. – Начальник Глазовского дорожного ремонтно-строительного участка, начальник Глазовского дорожно-строительного управления № 6 ПО «Удмуртавтодор», г. Глазов.

1987 – 1993 гг. – Начальник Ижевского дорожно-строительного управления № 1 ПО «Удмуртавтодор».

1993 – 2003 гг. – Начальник Государственного учреждения «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» Государственной службы дорожного хозяйства России.

2003 – 2007 гг. – Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики третьего созыва.

2007 – 2012 гг. – Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики четвертого созыва.

2012 – 2013 гг. – Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва.

C 28 апреля 2013 г. – Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Удмуртской Республики.

19 февраля 2014 г. – Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Главы Удмуртской Республики.

14 сентября 2014 г. – избран на пост главы Удмуртии по итогам всенародных выборов.

4 апреля 2017 г. – арестован по обвинению в получении взятки; отправлен в отставку Указом президента Путина в связи с утратой доверия.

В октябре 2020 г. – осужден по уголовному делу о получении многомиллионных взяток к 10 годам лишения свободы.

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