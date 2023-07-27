Панк-рок, который не забыть: как проходили концерты группы «Сектор Газа» в Ижевске

Поклонники «Сектора газа» до сих пор с теплотой вспоминают концерты любимой группы. Фото: Pikabu.ru

«Сектор Газа» – одна из российских культовых панк-рок групп, на которой выросли целые поколения. Юрий Клинских, также известный как Юра Хой, – лидер группы, был не только гитаристом, но и композитором, автором песен и исполнителем большинства хитов группы: «Лирика», «Ява», «Пора домой», «Демобилизация», «Бомж» и др.

Юрию Хою сегодня могло испониться 58 лет. Фото: Pilot.ru

Он скончался от сердечного приступа в 2000 году. Сегодня легендарному панку исполнилось бы 58 лет. «Комсомолка» вспоминает, как проходили концерты «Сектора Газа» в Ижевске в 90-е.

Орали песни стоя всем залом

Жители Ижевска, побывавшие в начале 90-х на концертах группы, вспоминают о ее лидере как о шумном, своем в доску парне.

«Выступали в «Колхознике» (ныне ДК «Строитель» – прим.ред.). Ребята как настоящие панки выходили на сцену уже словно бы немного подшофе. Но это было в тему. Мы собирались не оперу же слушать», – поделился Алексей.

Вообще концерты «Сектора Газа» были не про то, чтобы просто послушать музыку. Они были про то, чтобы поорать вместе с группой.

«В те годы группа была на пике популярности. Попасть на концерт на сидячее место было невозможно. А те, кто успел занять, долго не сидели. Там был другой дух – дух свободы», – вспоминает Олег Капустин.

Концерты рок групп в 90-е в Ижевске были не редким явлением. Конечно, в основном играли местные музыканты, на такие концерты по большей части приходили «пацаны с района». Да и проводились они в маленьких ДК, во дворах, на квартирах, были и те, кто умудрялся договариваться с актовыми и спортивными залами школ города.

Приезжие группы же выступали в более значимых местах и всегда были событием для местной молодежи.

На концертах «Сектора газа» пели все. Фото: Pikabu.ru

«Я сама раза три была на концерте Хоя и компании. Каждый раз весь зал стоял и хором пел хиты группы вместе с ребятами. И песни были яркие, со смыслом. Сейчас такое редко у кого можно встретить», – поделилась Юлия Осипова.

Простые ребята из Воронежа своими песнями на довольно обыденные темы легко и непринужденно покоряли сердца своих слушателей. «Колхозный панк» – именно такое определение дал своему творчеству Юрий Клинских в 1991 году, записав четвертый альбом, в который входил трек с таким названием.

Это были песни про нас

Песни Хоя – это не мрачные сказки. «Сектор Газа» пел про тяжелую действительность. Про грязь, низы общества в СССР и России. Ребята не приукрашивали нравы и мораль того времени. Но при этом их всегда было немного чересчур.

«Мы жили в этой реальности, мы видели ее каждый день, но вслух об этом старались не говорить. На концерте «Сектора Газа» мы буквально выплескивали то, что в нас накопилось. Ведь эти песни были про нас», – подытожил Алексей.

Многие панки того времени, неважно откуда родом, с теплотой вспоминают «Сектор Газа», «КиШа», «Гражданскую оборону» и других. Сейчас от этих групп остались их песни. Но их до сих пор слушают и даже воспитывают на них своих детей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева возбуждено уголовное дело

В Ижевске простились в экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым

«Пусть и там, наверху, они будут вместе»: В страшном ДТП в Пермском крае погибло 5 жителей Удмуртии