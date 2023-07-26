В Ижевске простились с экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым

Панихиду провели в соборе Александра Невского
Фото: Мария Бакланова
26 июля в Ижевске прошло прощание с экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым. Панихида и отпевание прошли в соборе Александра Невского.
Фото: Бакланова Мария
Проводить Соловьева в последний путь пришли многие политики и общественные деятели региона. В их числе председатель Госсовета Владимир Новоструев, бывший председатель регионального правительства Павел Вершинин, Депутаты Госсовета Александр Мурашков и Татьяна Ишматова и многие другие.
Фото: Бакланова Мария
Республиканский парламент выразил соболезнования родным и близким политика на сайте Госсовета.
Напомним, Александр Соловьев скончался после продолжительной болезни 24 июля на 74-м году жизни.
Фото: Бакланова Мария
По словам членов семьи политика, экс-глава Удмуртии серьезно заболел во время отбывания наказания по обвинению во взятке в размере 139 млн рублей.
Фото: Бакланова Мария
Напомним, что дело о получении взятки было возбуждено в 2017 году. В 2021-ом его освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья.
Фото: Бакланова Мария
В последние два года жизни Александр Соловьев следил за событиями в Удмуртии, но только для себя. Будущего для себя он не видел.
Фото: Бакланова Мария
В своем интервью после приговора Соловьев сказал, что жалеет лишь о том, что согласился стать главой республики.
Фото: Бакланова Мария
Фото: Бакланова Мария
Фото: Бакланова Мария
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