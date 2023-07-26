На экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева возбуждено уголовное дело

Экс-градоначальник обвиняется в злоупотреблении полномочиями Фото: Амир Закиров

Сегодня, 26 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

О факте задержания Олега Бекмеметьева в аэропорту Ижевска очевидцы сообщали еще 5 июля, но тогда никаких официальных комментариев не поступило. Судя по всему, тогда все обошлось беседой. На данный момент следственные органы сообщают, что Олегу Бекмеметьеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

«По данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности», – сообщили в СУ СК России по Удмуртии.

Олег Бекмеметьев отправлен под домашний арест на 2 месяца - до 25 сентября.

Напомним, Олег Бекмеметьев занимал пост главы Ижевска в течение 4,5 лет и досрочно сложил полномочия 26 мая 2023 года. Свое решение экс-градоначальник объяснил повышением. О делах и достижениях Олега Бекмеметьева в качестве главы города мы рассказывали в нашем материале.

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