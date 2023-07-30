Убийца девятилетней девочки притворился ясновидящим, чтобы получить вознаграждение

Убийца 9-летнего ребенка во время допроса. Фото: скриншот с видеозаписи

С начала 2023 года в Удмуртии раскрыто 1500 преступлений. Некоторые из них совершены много лет назад, и найти виновных и призвать их к ответственности удается с помощью современных технических возможностей и методов следствия. Только в прошлом году удалось раскрыть 54 таких преступления.

«Комсомолка» узнала о трех подобных делах от Андрея Будкового – руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного Комитета России по Удмуртии.

С помощью гипноза разоблачили педофила и убийцу

1999 год. Шаркан. Пара девочек девяти лет идет из школьного лагеря домой по пустой улице. Вдруг перед ними появляется незнакомый мужчина. Одна девочка сбежала, а вторую преступник затащил в кусты, изнасиловал и убил.

Примерно месяц не могли разыскать ребенка. Вся республика волновалась о судьбе пропавшей девочки. Пообещали вознаграждение. И тут объявляется мужчина, который говорит, что ему приснилось, где находится девочка, и показывает место.

Убийца показывает, как все происходило. Фото: скриншот с видео

Подозреваемый налицо. Однако доказать его вину в то время не получилось. А та девочка, которой удалось спастись, настолько испугана, что не в состоянии рассказать о произошедшем.

2012 год. Кажется, что спустя 13 лет виновный так и не будет наказан. Уже взрослая подруга жертвы так и не смогла вспомнить лицо насильника, однако попытки раскрыть злодеяние продолжаются. Свидетеля решают допросить под гипнозом, и девушка вспоминает лицо убийцы.

Преступник демонстрирует на манекене свои действия. Фото: скриншот с видео

Фото 3. Преступник демонстрирует на манекене свои действия. Фото: скриншот с видео

Доказательства все же удалось собрать, и убийца во всем признался. До сих пор он находится в тюрьме.

Трагическая смерть подростка

2001 год. Индустриальный район города Ижевска. 14-летняя девушка знакомится с тремя парнями на дискотеке. Далее «джентльмены» провожают ее до дома. В лесу на Буммаше, в так называемом районе «Пеньки», парни превращаются в настоящих монстров.

Один молодой человек наблюдает, как двое других насилуют девочку. А после один из насильников душит жертву. Родители девочки, не дождавшись ее возвращения домой, обращаются в милицию. Ее тело находят быстро, а вот преступники остались на свободе.

2021 год. 20 лет спустя расследование преступления продолжается. В том числе проверяются найденные следы на месте иных преступлений по криминалистическим базам. И наконец генотип одного из осужденных совпадает с тем, который был в материалах дела. Потянули за ниточку и раскрутили клубок – выявили всех участников злодеяния. Убийца получил 20 лет лишения свободы, осудили и второго участника изнасилования.

Убийство женщины

2007 год. Первомайский район города Ижевска. Обеспеченную горожанку убивают по наводке ее родственника. Зная, что в квартире много денег и ценных вещей,

он подговорил знакомых на преступление, в процессе которого хозяйку квартиры убили. Организатор преступления на такой исход дела не рассчитывал и решил скрыться.

2022 год. Дело снова поднимается кропотливым следователем. Изучив документы, он решает более тщательно заняться окружением погибшей девушки, в том числе одним из ее дальних родственников. Мужчина, зависимый от наркотиков, продолжал настаивать на том, что не имеет понятия, где проживала убитая, ни разу у нее дома не был и вообще никак с девушкой не связывался. Однако следователю удалось найти свидетелей его визитов.

Изучили его знакомых. Постепенно картина преступления нарисовалась. В итоге преступника лишили свободы на 24 года.

Наивные вопросы про дела прошлого

Фото: Андрей Будковой – руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного Комитета России по Удмуртии. Фото: личный архив героя публикации

Это правда, что большинство старых дел раскрывают благодаря тому, что нашли совпадения с генотипом?

Проверка следов – одно из направлений. С имеющимися биологическими образцами сравнивают те, что берут у подозреваемых. Преступления раскрываются при их совпадении. Но основная работа по подобным делам – аналитическая, работа с людьми. Если следователь не обратил внимания на определенные детали в прошлом, то надо этим заняться.

В чем отличия работы следователя в 90-х и в наше время?

Чтобы обнаружить следы, в 90-е пользовались лишь печатной машинкой и ультрафиолетовой лампой. Сегодня следователь имеет экспресс-тесты на кровь и биологические следы. Следствие стало технологичнее. А суть работы не поменяется – это взаимосвязь с людьми. Надо уметь располагать к себе других и находить с ними общий язык. Следователям необходимо постоянно развиваться.

Каким образом в прошлом ловили преступников по горячим следам?

Например, в 99-м году, в районе улицы Кирова, в реке Подборенке нашли отчлененные руки девушки. В ходе обработки пропавших без вести выявили женщину, которая в это же время без предупреждения не вышла на работу. Отработали ее знакомых. В их числе были подозрительные мужчины. Один из них был ранее судим за убийство. Потерпевшая не отвечала взаимностью на его знаки внимания. Дома его застать не удалось. Отрабатывая эту версию, расспросили жильцов подъезда. Инвалид, живший на пятом этаже, все время сидел у окна. Он рассказал, как наблюдал потерпевшую и подозреваемого, входящих в подъезд в определенный день. Далее жилец слышал их громкую ссору. После этого подозреваемый исчез. Задержать его удалось на даче. Долгое время велись поиски остальных частей тела убитой. Вина преступника была доказана, и его привлекли к ответственности.

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