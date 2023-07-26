Почти 1500 преступлений раскрыли в Удмуртии с начала 2023 года

Благодаря раскрытым коррупционным преступлениям в бюджет Удмуртии вернулось более 150 млн рублей Фото: Диля Ахмадишина

За первые 6 месяцев 2023 года следователи Удмуртии рассмотрели более 5 000 сообщений граждан о преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на доклад руководителя СУ СК по региону Рустама Тугушева.

Так, за первые полгода стражи порядка раскрыли почти 1 500 преступлений, половина из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Также благодаря раскрытым коррупционным преступлениям в бюджет республики вернулось более 150 млн рублей.

Сегодня, 26 июля в следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии прошло мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов следствия. Председатель правительства Ярослав Семенов поздравил следователей с праздником. Участников собрания также наградили республиканскими и ведомственными знаками отличия.

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