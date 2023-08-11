Машина с детской площадки за 2 тысячи, картина на чеке за 50 и Морген-бокс за миллион: странные вещи, которые продают в Ижевске

Фото: avito.ru

Оказывается, столько удивительных вещей продают жители Ижевска на известном сайте бесплатных объявлений. «Комсомолка» собрала в подборку самые интересные.

Мозаичное панно

Фото: avito.ru

За 100 тысяч рублей в Ижевске продают мозаичное панно времен СССР. В длину оно примерно 10 м, в высоту – около 3 м. Панно сделано из нескольких частей, состоящих из наборного стекла в металле. В объявлении подчеркивается, что это очень тяжелая и фундаментальная вещь. Для дачного домика – очень даже!

Картина в стиле аниме

Фото: avito.ru

Этот милейший рисунок можно купить за 100 рублей. В описании лота говорится: «Честно я не симметрично нарисовала, я просто еще не умею симметрично рисовать, в целом картина хорошая, тени я не добавила» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Листочек автор шедевра предусмотрительно обрезала, иначе картина была бы огромной. Это очень ми-и-ило!

Верблюд

Фото: avito.ru

Продается пара двугорбых верблюдов со всеми ветеринарными документами.

Владелец животных уточняет, что продаст верблюдов только в заботливые руки. Ведь они социализированы, спокойные, переносят холода до -45 градусов, а еще дают самую теплую шерсть, молоко и приносят потомство.

Стоят верблюды 200 тысяч рублей.

Карета

Фото: avito.ru

Кареты в хозяйстве явно не хватает. Ну серьезно! Это и красиво, и стильно, и бензина совсем не надо. Карета выглядит как новая, украшена золотыми вензелями, есть декоративные фонарики. Внутри – сиденье с красивой светлой обивкой.

Ее нынешний владелец говорит, что себестоимость этого вида транспорта 530 тысяч, но продаст он ее всего за 290 тысяч рублей.

Очки для кота

Фото: avito.ru

Очки в позолоченной оправе для кота или маленькой собачки – незаменимая вещь в хозяйстве. С ними ваш питомец будет выглядеть очень стильно.

Не отказывайте себе в удовольствии и устройте вашему котику настоящую фотосессию в этих очках. Тем более, что такой аксессуар продают за весьма демократичные 150 рублей.

Деревянный автомобиль

Фото: avito.ru

Владелец, который выложил объявление на сайте, назвал эту деревянную машину «уневирсальное авто» (орфография автора сохранена – прим. ред.). Говорит, что она использовалась всего месяц и сейчас в отличном состоянии.

Но по приложенным фотографиям видно, что состояние машины явно неудовлетворительное – краска облупилась и поистерлась. К тому же эта машинка расположена на детской площадке – интересно, как владелец этого объявления хочет ее демонтировать оттуда?

Цена этого лота – 1 999 рублей.

Морген-бокс

Фото: avito.ru

В Ижевске можно прикупить Морген-бокс – единственный и не юзаный экземпляр. Что это такое, спросите вы? Отвечаем: это бокс, в котором находится лимитированная коллекция мерча от рэпера Моргенштерна и Альфа-Банка.

Какое именно наполнение бокса, владелец не уточняет – мол, «лимитед эдишн, как говорится, узнаете после приобретения». Но мы загуглили – в коробке находятся маска, бирка, носки, лак для ногтей, беруши и стикеры с уникальным дизайном.

Кстати, раньше этот лот предлагался за 3 млн рублей. Но, видимо, покупателей не слишком много, поэтому владелец снизил цену на бокс до 1 млн рублей. За такие-то «копейки» надо брать!

Картина «Двуличность»

Фото: avito.ru

О, это шедевральная картина! Ее автор описывает свое творение так: «Во время работы официантом я заметил, что люди достаточно двуличные. И в этот момент я захотел изобразить это на первом попавшемся листочке, токовым оказался чек» (орфография автора сохранена – прим. ред.).

Продается картина за 50 тысяч рублей.

Счастливая купюра

Фото: avito.ru

Новенькую пятитысячную купюру можно прикупить за 88 818 рублей. Почему так дорого? Все просто. Номер банкноты – 8888818. Владелец утверждает, что она счастливая для 18 региона.

Карточка с черепашкой-ниндзя

Фото: avito.ru

Эту ультраредкую карточку с изображением Шреддера предлагают купить за 350 400 рублей. Правда, состояние у нее на 5 по 10-балльной шкале. Но торг возможен!

Арисака

Фото: avito.ru

Арисака – это японский штык к винтовке, тип 30. Владелец этой вещи утверждает, что это «великолепная вещь, незаменимая на кухонном столе для нарезки салатов, хлеба, мяса...» Не можем не согласиться!

Кстати, состояние арисаки б/у. А продают ее за 80 тысяч рублей.

Легендарная картина

Фото: avito.ru

Этот шедевр из Сарапула, но мы тоже решили взять его в подборку. Ее цена – внимание! – 10 000 090 рублей. В объявлении говорится, что это «легендарная картина. Она нарисована с душой и искренней любовью». Верим. И очень хотим ее купить, поэтому начали на нее копить.

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