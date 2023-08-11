Движение транспорта ограничат на участке улицы Ленина в Ижевске до 13 августа

Ограничения движения на карте. Фото: ПАО «Т Плюс» в Удмуртии

С 20:00 11 августа до 23:00 13 августа в Ижевске ограничат движение автотранспорта на участке улицы Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Движение закроют в обоих направлениях. При этом, трамваи будут ходить в обычном режиме без перенаправления маршрутов.

Ограничения вводят из-за ремонта теплосети между улицами К. Маркса и В. Сивкова. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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