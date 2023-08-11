Тонущую 80-летнюю женщину спасли на реке Кама в Сарапуле

Женщина доплыла до берега, держась за спасательный круг. Фото: @osvod_ur

10 августа на берегу центральной набережной Сарапула сотрудники ОСВОД спасли тонущую женщину. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам спасателей, 80-летняя женщина вспомнила, как в юности могла спокойно доплыть до острова Песчаный, который находится в 950 м от берега, и решила «вспомнить прошлое». Но силы покинули пловчиху, когда она была на расстоянии 100 м от пляжа. К счастью, пенсионерку заметили спасатели ОСВОД и выехали ей на помощь.

«Своевременно брошенный с катера ОСВОД спасательный круг помог женщине удержаться на плаву, отдохнуть, прийти в себя», – сообщили спасатели.

Пенсионерка отказалась от посадки в катер и доплыла до берега, держась за спасательный круг.

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