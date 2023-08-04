11 человек претендуют на должность главы Ижевска

Следующего главу Ижевска выберут в сентябре 2023 года Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 4 августа, еще два человека заявились на конкурс на пост главы Ижевска. Соответствующая информация появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, одним из претендентов стал Артем Астраханцев 1982 года рождения. Известно, что мужчина является сотрудником компании «ЮРЕНТБАЙК.РУ». Следующим кандидатом стал сотрудник организации «Полимет Трейдинг» Кирилл Смирнов 1990 года рождения.

Отметим, что на данный момент на пост главы Ижевска претендуют уже 11 человек. О кандидатах, которые заявились на конкурс ранее, мы писали здесь.

Напомним, ранее пост градоначальника столицы Удмуртии занимал Олег Бекмеметьев. Сейчас экс-политик находится под домашним арестом по делу о незаконной продаже муниципальной земли.

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