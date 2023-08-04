Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 августа 2023 9:04

11 человек претендуют на должность главы Ижевска

Еще два кандидата подали документы на пост градоначальника столицы Удмуртии 4 августа
Софья Кель
Следующего главу Ижевска выберут в сентябре 2023 года

Следующего главу Ижевска выберут в сентябре 2023 года

Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 4 августа, еще два человека заявились на конкурс на пост главы Ижевска. Соответствующая информация появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, одним из претендентов стал Артем Астраханцев 1982 года рождения. Известно, что мужчина является сотрудником компании «ЮРЕНТБАЙК.РУ». Следующим кандидатом стал сотрудник организации «Полимет Трейдинг» Кирилл Смирнов 1990 года рождения.

Отметим, что на данный момент на пост главы Ижевска претендуют уже 11 человек. О кандидатах, которые заявились на конкурс ранее, мы писали здесь.

Напомним, ранее пост градоначальника столицы Удмуртии занимал Олег Бекмеметьев. Сейчас экс-политик находится под домашним арестом по делу о незаконной продаже муниципальной земли.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По 17 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза зафиксировали в Ижевске

В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом

Снова как в тропиках: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии