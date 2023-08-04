Массовая гибель рыбы вновь произошла на реке Вала в Удмуртии

Мор рыб произошел в Вавожском районе у деревни Слудка. Фото: прокуратура Удмуртии

Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту массовой гибели рыбы, которую вновь зарегистрировали на реке Вала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Удмуртии

Мор рыб произошел в Вавожском районе у деревни Слудка. Специалисты отобрали пробы воды, а также изъяли образцы погибшей рыбы для проведения анализов.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, это уже не первый за этот год массовый мор рыбы на реке Вала. В первый раз эко-катастрофу зафиксировали в мае 2023 года. Рыба умерла из-за залпового сброса отходов животноводства на одном из сельскохозяйственных предприятий. Затем подобная ситуация произошла в июле. Ранее проблему загрязнения воды в реке обсудили на совещании в правительстве региона.

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