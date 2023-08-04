Мужчина и девушка погибли по вине 63-летнего жителя Можги

Уголовное дело передали в суд. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Можге по обвинению в убийстве по неосторожности осудят 63-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 26 мая 2023 года в доме обвиняемого по улице Крестьянникова. Мужчина выпивал в компании 41-летнего знакомого и 24-летней девушки. Пьяный обвиняемый ушел на второй этаж и уснул с непотушенной сигаретой.

Когда мужчина проснулся, он увидел, что его одеяло загорелось. После он сбросил его на первый этаж, где в это время находились потерпевшие, и вышел из дома. В результате здание загорелось. Мужчина и девушка погибли от отравления угарным газом.

Уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) направлено в суд.

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