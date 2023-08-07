Волонтеры из Удмуртии спасли от смерти собаку с пулей в легких

О раненой собаке стало известно благодаря пользователям интернета. Фото: фонд помощи животным г. Можга

В конце июля недалеко от городского пруда Можги была обнаружена тяжелораненая собака. Местный житель расстрелял животное из пневматического оружия. И бросил умирать на улице. Собаку обнаружили местные жители, они и сообщили о находке волонтерам.

Рассказом о спасении пострадавшей собачки и подробностями ее спасения с журналистом «Комсомолки» поделилась зооволонтер Алина Искандарова.

Жертва человеческой жестокости

Золотистая Пулька. Так из-за пулевого ранения ее назвали волонтеры из Фонда помощи животным Можги, – молодая собака, ей еще нет и двух лет. Вероятно, когда-то собака была домашней, но так случилось, что она оказалась на улице. До происшествия долго Пуля скиталась по Можге.

Никто точно не может сказать, что произошло, но один из местных жителей открыл по животному стрельбу из пневматики. Одна из пуль попала в легкое. Несчастное животное осталось умирать в траве.

«Точно нельзя сказать, сколько она там пролежала. Информация о ней появилась у нас в чате волонтеров. Мы с ребятами выехали на место, чтобы ее найти. Пуля была в ужасном состоянии. Она была сильно истощена и слабо скулила. Когда мы попытались ее поднять, она даже не оказывала сопротивления. Только словно бы заплакала от боли, как это делают маленькие дети», – поделилась Алина.

Пуля лежала в траве несколько дней. Фото: фонд помощи животным г. Можга

Думали, не переживет ночь

Первостепенной задачей было спасти жизнь несчастной собаки. Ее срочно отвезли в ветеринарную клинику, где врачи обнаружили, что пуля буквально застряла в легком животного, нашли большое количество жидкости в брюшной полости, а также установили крайнюю степень истощения.

«Нам сказали, что сейчас она неоперабельна. Из-за истощения она может просто не перенести операцию. В клинике ей откачали жидкость, скопившуюся в животе, все обработали и рассказали, как стоит ухаживать за ней. Поскольку ни у кого не было места, я вызвалась взять ее на передержку к себе и ухаживать за ней, пока она не окрепнет», – рассказала волонтер.

Врачи говорили, что собака может в принципе не дожить до следующего дня, однако Пуля показала себя настоящим бойцом.

«Я не забуду эту страшную ночь. Тогда я не спала, сидела с Пулей. Она лежала на матрасике и тихо плакала. Ее, бедняжку, всю трясло, а я сидела рядом. Гладила ее, успокаивала. Мне самой было страшно. Вдруг что-то случится. Но мы справились», – вспоминает Алина.

Будущее Пульки

Из-за риска смерти животного операцию решили пока не проводить. Ветеринары и волонтеры наблюдают за животным, давая собачке возможность восстановиться самостоятельно.

Пулька постепенно приходит в себя на передержке. Стала кушать, вставать без поддержки и даже ходить. Оказалось, что она очень добрая и активная девочка. Любит внимание, общение с человеком и другими животными. Спустя пару дней после обследования она даже начала залазить на диван, чтобы ее погладили.

Сейчас она на реабилитации. Еще минимум 2 месяца малышка будет восстанавливать силы, учиться заново ходить, ее нужно будет стерилизовать и провести курс прививок. Однако если пуля будет мешать собаке жить, рискованную операцию на легком придется проводить.

«В дальнейшем хотелось бы найти ей любящий дом. После всего того ужаса, что с ней произошел, она заслуживает быть безусловно любимой девочкой у добрых, ответственных и заботливых хозяев», – рассказала Алина.

По словам волонтера Фонда помощи животным города Можги, Пуля – собака спокойная и может жить как в частном доме, так и в теплой квартире. Главное, чтобы будущий хозяин понимал, что животное – не игрушка и нуждается в кормлении, регулярных прогулках и заботе.

«Мы будем рады, если найдется человек, который готов ее подождать или даже помогать нам в уходе за ней. Сейчас нам очень даже нужна такая помощь. Купить матрасики, корм, лекарства. Это все ей жизненно необходимо», – говорят волонтеры.

Пулька хорошо понимает, что такое человеческая доброта, и готова в ответ подарить свою безграничную собачью любовь, став хорошим компаньоном.

Если вы готовы приютить ее, волонтеры Фонда помощи животным города Можги готовы передать вам собаку и помочь с адаптацией и дальнейшим лечением.

Все вопросы о Пуле и о том, как ей помочь, можно задать куратору собаки Алине Искандаровой ВКонтакте.

Также вы можете поддержать волонтеров и отправить деньги на лечение малышки по реквизитам фонда:

Сбербанк, номер карты 6390 0268 9014 1171 24;

Тинькофф, номер карты 5536 9140 2932 5077;

Получатель Мария Алексеевна А.

С пометкой «собака с пулей».

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