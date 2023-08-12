Балкон упал: уникальная дача фабриканта-оружейника Ивана Петрова в Ижевске начала стремительно разрушаться

Дача оружейника Ивана Петрова на Воложке. Фото: Ксения Аксенова

Деревянное здание дачи фабриканта-оружейника Ивана Петрова, расположенное на Воложке, всегда впечатляло и привлекало к себе внимание. Однако с годами оригинальный образец развития дачной архитектуры сильно обветшал. Недавно балкон исторического здания обрушился.

Сейчас заброшенная дача Петрова является уникальным образцом дореволюционных зданий, который мы вскоре можем безвозвратно потерять. В 2019 году ее занесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия, но ситуацию это никак не исправило.

Что будет с дачей, а также ее история – на «Комсомолке».

Что мы помним об Иване Петрове

В дореволюционные годы Иван Петров был крупнейшим и самым богатым производителем оружия в Ижевске. Начинал он с простого рабочего в заточной мастерской Ижевского оружейного завода. В феврале 1867 года, накопив капитал, в Заречной части поселка открыл свою собственную производственную компанию. Позже его дело продолжили сыновья.

Фабрикант-оружейник Иван Федорович Петров. Фото: iz-article.ru

Фабрика, которой владел Иван Петров, производила одноствольные и двуствольные охотничьи ружья. Основная же прибыль была от перепродажи револьверов, закупаемых за пределами страны.

Кроме фабрики, Иван Петров владел пороховым складом, лавками, магазинами в Омске, Нижнем Новгороде и на Кавказе. А еще – пятью роскошными особняками в Ижевске.

В одном из магазинов ружей Петрова. Фото: iz-article.ru

Иван Петров выступал и в роли мецената. Благодаря финансовой поддержке его семьи в Ижевске были построены Покровская и Успенская церкви, оформлен иконостас в Свято-Михайловском соборе. Но это еще не все – на средства семьи Ивана Петрова построили первый в Ижевске родильный дом.

Изюминка Ижевского пруда

В 1913 году в ста метрах от пристани Ижевского пруда в стиле русского модерна и неорусского стиля была возведена та самая дача. Прообразом стали проекты известного вятского архитектора Ивана Чарушина, по чьим проектам построили Свято-Михайловский собор в Ижевске.

«Модерновое» здание дачи. Фото: из книги «Ижевск - столица Удмуртии»

Здание дачи Петрова получилось продуманным, с рациональными решениями. Венчала его башенка с высоким шатром, а с пруда к нему прилегала ротонда, которая, к сожалению, сейчас разрушилась. Неподалеку от здания стоял крытый домик на воде, тут же располагались мостки для купания и лодок. Добирались Петровы до дачи на лодке «Чайка».

Летом семья Петровых наслаждалась загородной жизнью, но зимой на даче не жили – в ней не была предусмотрена печь. Утепленной была только одна комната. Но зимой обязательно заливался каток. Добирался Петров до дачи зимой на санях. Он сам прокладывал до нее путь.

Гости на даче Петровых. Фото: iz-article.ru

Петровы радушно приглашали гостей – друзей, родственников, знаменитых купцов, чиновников и промышленных деятелей. Вместе они проводили время за охотой, рыбалкой и наслаждались прогулками на лодках и катерах.

Ресторан, пионерлагерь и забвение

После Октябрьской революции частное военное производство юридически ликвидировали. Постановление общезаводского комитета о конфискации «...фабрик, имущества и капиталов Петрова И.Ф., Петрова В.И., Березина Н.И и Евдокимова А.Н.» было санкционировано исполнительным комитетом Ижевского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 31 января (13 февраля) 1918 года.

Семья оружейника Петрова. Фото: iz-article.ru

В 1921 году Петров был вынужден покинуть Ижевск. Изредка он навещал здесь семью. Оружейнику приходилось путешествовать по многим городам России. В 1933 году Петров скончался в Москве.

Дача перешла государству. В здании открыли пивной ресторан и красный уголок для рабочих с Воложки. Позже дачу оружейника использовали как санаторий для рабочих. Затем в 1944 году переделали в детский лагерь для детей медицинских работников. В самом доме обустроили административное здание, а рядом построили одноэтажные жилые корпуса для детей.

Бывшая дача Петрова - уникальный образец развития деревянной дачной архитектуры первой трети 20 века. Фото: Клуб Я Ижевск | Удмуртия

На территории лагеря появилась новая крытая веранда. Кроме того, были установлены камеры для хранения, где ребята могли оставлять чемоданы. Также имелись медпункт, стадион, теннисные столы. На входе у ворот стояли посыльные и дежурные.

Пионерский лагерь «Салют». Фото: Клуб Я Ижевск | Удмуртия

В конце 20 века, в 1990-х, лагерь признали нерентабельным и закрыли. Прошли годы, оставленная без присмотра дача начала разрушаться и постепенно зарастать.

Один из символов бывшего пионерлагеря «Салют» – скульптура пионеров.. Фото: Д. Солодянкин

Объект культурного наследия, который никому не нужен

Уникальная фотография бывшей дачи Петрова с высоты птичьего полета. Фото: Клуб Я Ижевск | Удмуртия

К началу 2000-х здание окончательно обветшало. Оно покосилось, выбитые окна заколотили досками, ступеньки провалились. Корпуса детского лагеря тоже разрушились, многие из них сгнили и рухнули.

При этом дача Петрова остается очень посещаемым местом, уникальным для ижевчан. Несмотря на опасности, которые таит в себе аварийная постройка, туда приходят любители «заброшек», экскурсоводы, фотографы и просто любопытные. К сожалению, эти визиты усугубляют и без того плачевное состояние исторического здания.

Заброшенное здание дачи Петрова в зимнее время. Фото: Алла Долганова

Дачу оружейника Петрова внесли в перечень объектов культурного наследия, но слишком поздно. На тот момент ее состояние уже оценивалось как неудовлетворительное, а реставрировать здание никто не собирался: собственника дачи, который должен был заниматься восстановлением, попросту не нашли.

Постепенно дача Петрова зарастает. Фото: Ксения Аксенова

По неподтвержденным данным, в 2019 году дачу выставили на продажу за 12 млн рублей.

6 августа 2023 года на даче оружейника Петрова побывал журналист «Комсомолки». Зрелище было печальным: балкон с крышей-куполом, который был самым узнаваемым элементом здания, частично обрушился.

Часть смотровой ротонды полностью разрушилась. Фото: Ксения Аксенова

Встревоженные судьбой исторического объекта, мы направили запрос в Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии. После этого специалисты также выехали на место, чтобы оценить масштаб разрушений. Вот что они рассказали:

«К сожалению, из-за трухлявости несколько деревянных опор упало, и полуротонда накренилась. Сами они упали или кто-то подсобил – это второй вопрос. Первый – необходимо срочно провести противоаварийные работы. Проводить такие работы обязан по закону собственник здания».

Есть организация, которая является владельцем территории, где находится бывший пионерлагерь. Только вот само здание не числится на кадастровом учете и собственника у него нет. Поэтому так просто в ситуации разобраться не получится.

Вот так дача Петрова выглядит в настоящее время. Фото: Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии

«В связи с тем, что на протяжении уже нескольких лет действует мораторий на проведение проверок, в том числе в области охраны объектов культурного наследия, мы обратимся в прокуратуру за помощью. Кроме того, инициируем вопрос постановки памятника на кадастровый учет и определения собственника здания», – добавили в Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

«Комсомолка» продолжает следить за судьбой старинного здания.

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