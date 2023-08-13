«Страшные штуки – тоже часть нашей жизни»: почему детям нравятся пугающие игрушки и вредно ли это для их психики

Пытаемся понять, могут ли монстрики нанести вред психике ребенка. Фото: Дана Солнцева, Ozon

Первая моя встреча с Хагги-Вагги случилась возле игрового автомата. Честно говоря, тогда эта скалящаяся игрушка, лежащая среди других плюшевых призов, вызвала непонимание. Дети правда в это играют?.. Но не было предела моему удивлению, когда я чуть позже увидела веселую девчушку 5-6 лет. Она шагала рядом с мамой и крепко прижимала к себе этого монстрика, а в ее глазах читался истинный восторг. Что касается мамы, то она выглядела несколько озадаченной.

Не только когти и зубы, но и множество глаз Фото: Ozon

И таких примеров множество. Например, любой взрослый наверняка вспомнит, как ему в детстве запрещали смотреть фильмы ужасов. И сейчас ничего не поменялось. Родители продолжают думать, что, запрещая все страшное, они смогут уберечь психику ребенка. А дети, тем не менее, продолжают украдкой смотреть ужастики и просят приобрести игрушки, больше похожие на воплощение ночных кошмаров, чем на лучших друзей детства. Так правильно ли запрещать ребенку все страшное? Об этом «Комсомолка» узнала у Натальи Половайкиной, специалиста по семейным и детско-родительским отношениям.

Такой набор для девочек со склепиком и магическими аксессуарами можно встретить на прилавках. Фото: Ozon

Ребенок должен познавать мир

Цель маленького ребенка, в первую очередь, – изучить окружающий его мир и привыкнуть к нему.

«Все эти страшные штуки – тоже одна из частей нашей жизни. Табуировать ее не стоит. Ее тоже нужно изучить, погрузиться в нее, понять, что на самом деле страшно, а что – нет. Я бы даже назвала это полезным навыком», – говорит Наталья Половайкина.

Кусачее милое розовое нечто. Фото: Ozon

Играя с такими игрушками, малыш учится контролировать свои страхи и побеждать их. Например, он может лишить «чудище» головы или вовсе сочинить такую историю, в которой монстр будет добрым, несмотря на свою пугающую внешность.

Ребенок может менять кукле лицо, ведь их у нее два. Фото: Дана Солнцева

«Некоторые дети вообще Хагги Вагги делают лучшим другом, спят с ним в обнимку. И пусть у него такая внешность – что теперь, друзей по внешности будем судить? Так что здесь еще и речь о выработке толерантности к разным людям и социальным слоям. Понимание, что не все, что непривычно выглядит, – плохо», – рассказывает психолог.

Интересная раскраска. Фото: Ozon

Свои страшилки были у каждого поколения

«В каждом детстве были какие-то страшилки. В нашем – про черную комнату и гроб на колесиках. А раньше – про Бабу-ягу. Которая была отнюдь не милой старушкой, как может показаться сейчас. У нее, на секундочку, костяная нога, а еще она ест людей и имеет забор, украшенный черепами. Или, например, сказки братьев Гримм. В оригинале они очень жуткие. Белоснежку королева отправила в лес, наказав слуге принести печень и легкие девушки как доказательство ее смерти. А когда старшая сестра Золушки не смогла надеть хрустальную туфельку, мать предложила отрубить ей большой палец. Большинство сказок были достаточно страшными. Но это не сделало всех, кто слушал их в детстве, преступниками», – объясняет Наталья Половайкина.

Кто-нибудь считал, сколько зубов у Хагги Вагги? Фото: Ozon

Не стоит думать, что ребенок должен видеть только «радужный мир с единорожками». Ему рано или поздно придется узнать и о смерти, и о войне, и о других страшных вещах, которые, в отличие от игрушек, реальны. Но у детей свой способ познания – через игру. И это нормально. Например, почти все когда-то в детстве играли в «войнушки», но это не значит, что, став взрослыми, все ринулись убивать.

А если ребенок поглощен страшилками?

Конечно, вас может напугать, если ребенок постоянно увлечен страшным кино или игрушечными монстрами, вампирами, скелетами. Но если он при этом ведет себя спокойно, хорошо спит и за ним в принципе не отмечается каких-либо странностей, переживать не стоит. Наверняка, когда интерес спадет, ваше чадо найдет другое увлечение. Если же вы настойчиво будете запрещать ему играть или смотреть что-то страшное, то у ребенка могут действительно появиться психологические проблемы.

Игрушка Лис-аниматроник. Фото: Дана Солнцева

Защищать малыша нужно только в одном случае – когда он явно пугается таких персонажей. Объясните, что в них нет ничего страшного, они ничего не сделают ему. Пусть ребенок осознает, что вы всегда рядом и защитите его от любых монстров.

Игрушка Кролик-аниматроник. Фото: Дана Солнцева

Конечно, случается и так, что одновременно с интересом ребенка ко всему страшному появляются изменения в его поведении. К примеру, может ухудшиться сон, появиться нервозность или агрессия. Но даже тогда не спешите винить во всем игрушки.

У этой куколки-робота есть живое сердце. Фото: Дана Солнцева

«Рисуя чудовищ или играя с ними, ребенок обретает власть над этими страшными персонажами и перерабатывает свои переживания, борется со стрессом. Для начала нужно исследовать образ жизни ребенка, проанализировать, что изменилось, и задать себе важные вопросы. Есть ли у нас общий язык с ребенком? Доверяет ли ребенок нам? И может ли открыто рассказать нам о своем страхе, или единственный способ для него – нарисовать свой страх и исчеркать его черной пастой?» – говорит Наталья Половайкина.

Куколка в мексиканском стиле. Фото: Дана Солнцева

Когда игрушки все-таки могут причинить вред

Хотя случаются ситуации, когда ребенок может пострадать. Не психологически – физически. Некоторые производители при изготовлении игрушек для детей нарушают нормы. Такой товар можно найти в сомнительных местах, он не будет иметь необходимых сертификатов. Поиграв с куклами или плюшевыми зверями, сделанными непонятно из чего, ребенок может отравиться или получить аллергическую реакцию. Поэтому тщательно проверьте игрушку перед покупкой. Если она пахнет какими-то химикатами или покрашена в «ядовитый» цвет, лучше оставить ее в магазине. Кроме того, удостоверьтесь, что вещь предназначена для игры, а не для украшения интерьера, например, к Хэллоуину.

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