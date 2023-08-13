В августе из Удмуртии в Польшу отправили 66 тонн семян льна

Продукция прошла все проверки. Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В августе 2023 года из Удмуртии отправили 66 тонн семян льна. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Эти семена экспортировали для промышленной переработки. Товар прошел все необходимые проверки перед отправкой. В ходе исследований продукции никаких нарушений обнаружено не было. Семена соответствовали всем фитосанитарным требованиям Польши.

По итогам всех проверок владельцу товара выданы 3 штуки фитосанитарных сертификатов, которые позволяют экспортировать его.

С начала этого года из Удмуртии отправили 152 тонны семян льна в Польшу. Стоит отметить, что за такой же период в 2022 году из региона экспортировали 88 тонн семян льна в Польшу и Беларусь.

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