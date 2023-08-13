Жителям Удмуртии рассказали, как правильно готовить и хранить домашние консервы

Неправильно заготовленные консервы могут нанести серьезный вред вашему организму. Фото: архив редакции

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT о приготовлении и правилах хранения домашних консерв.

Екатерина заявила, что неправильно заготовленные консервы могут нанести серьезный вред вашему организму после их употребления. Например возникновение ботулизма. Его вызывает бактерия (спорообразующая палочка), которая живет в почве и вырабатывает ботулотоксин — самый сильный из всех известных органических ядов. Этот яд поражает центральную и периферическую нервную систему человека.

«Инкубационный период длится около суток, а первые признаки заболевания схожи с пищевым отравлением: тошнота, рвота, метеоризм и чувство распирания в животе. Затем у человека ухудшается зрение, дыхание становится неровным, частым и поверхностным, без медицинской помощи дыхательная недостаточность прогрессирует. Также у больного возникает сухость во рту, слабеют мышцы, начинаются судороги, голос становится гнусавым», — рассказала врач.

Екатерина Кашух подчеркнула, что при первых признаках ботулизма необходимо вызвать скорую помощь.

По словам специалиста, лечение этого заболевания даже в условиях стационара непростой и длительный. На полное возвращения зрения и восстановление функций мышц может уйти несколько месяцев.

«При своевременном обращении в больницу летальность ботулизма составляет 3—4%. попытки вылечить заболевание своими силами заканчиваются смертельным исходом в 60% случаев», — сообщила врач.

Чаще всего ботулотоксин образуется в консервах, которые не подвергались тепловой обработке. Это могут быть консервированные грибы, огурцы, кабачковая икра, перетертые с сахаром ягоды.

Если вы заметили, что крышка на банке вздулась, а в самой банке образовались пузырьки воздуха и помутнел рассол, то эту заготовку нельзя употреблять в пищу.

«Споры клостридии начинают вырабатывать ботулотоксин только в особых условиях — при комнатной температуре, отсутствии воздуха и кислой среды. Именно такая идеальная атмосфера создаётся для них в плотно запечатанных банках с консервами, куда они попадают с плохо вымытыми овощами», — объяснила Кашух.

Чтобы такого не произошло, необходимо как следует мыть овощи и фрукты, кипятить банки и крышки и стерилизовать заготовку.

«Возбудитель ботулизма очень живуч: он может выдерживать до получаса при температуре 80 С и погибает только после пятиминутного кипячения. Хранить банки с консервацией при температуре не выше 15 С. Отдавать предпочтение консервам с высокой кислотностью: маринованные овощи и грибы безопаснее солёных. При консервации огурцов, моркови, кабачков и других овощей с низкой кислотностью стоит применять рецепты, которые подразумевают добавление уксуса. Он подавляет размножение патогенных бактерий», — поделилась врач.

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