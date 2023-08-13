Почему змей нельзя кормить мясом и правда ли, что они отличаются характером: что нужно знать ижевчанам, прежде чем заводить такое животное

Часто маисового полоза заводят как первую змею Фото: Мария Бакланова

Сейчас мало кого удивишь, если скажешь, что дома у тебя живет змея. Люди все чаще обращают внимание на экзотических рептилий и заводят их у себя наряду с кошками, собаками и птицами. «Комсомолка» решила узнать, можно ли купить змею в Ижевске, сколько такая экзотика будет стоить и что нужно для правильного ухода за ней.

Первая, но не единственная

Многие заводят домашних питомцев для общения, чтобы не было одиноко, но змея вряд ли скрасит вам одиночество. Дрессировать ее тоже нельзя, и даже на кличку она откликаться не будет. Змей заводят, как комнатные растения или аквариумных рыб, – для любования и «расслабления». И надо сказать, те, кому понравилось содержать такое животное, часто заводят второе и третье. Ведь все змеи разные – по характеру, по размеру, по окрасу. Среди владельцев змей есть даже такая поговорка: змея может быть первой, но не единственной.

Вот такими разными могут быть маисовые полозы. Фото: Екатерина Ардашева

Поведение у разных видов змей отличается так же, как и внешний вид. Например, большая часть полозов – активные, а на ощупь гладкие и жилистые. У молочных и королевских змей более мелкая и мягкая чешуя, а в руках они ведут себя более расслабленно. Если змея «мускулистая» и по ощущениям напоминает холст, то в руках вы, скорее всего, держите императорского удава. А сосновые змеи на ощупь реально напоминают шишку.

Самая миролюбивая змея – это королевский питон Фото: Мария Бакланова

Но, заводя первую змею, следует опираться прежде всего на требовательность конкретного вида к уходу и характер. Конечно, если сильно душа лежит, можно замахнуться на что-то более сложное, но идеальным вариантом для новичка все-таки считается маисовый полоз. Его легко приручить, проблем с аппетитом у него нет, к условиям он нетребователен. Окрас самый разный – на любой вкус. Королевская или молочная змея чуть капризнее. Они могут запросто вас укусить, но в целом новичку тоже подойдут. Компактный королевский питон сейчас дорогой, но характер у него спокойный, так что этот вариант тоже можно рассмотреть, если позволяют финансы.

Яркий окрас молочных змей служит способом отпугивания Фото: Мария Бакланова

Есть и эффектные змеи, имеющие сложный нрав. Например, удавы, питуофисы и тонкохвостые полозы. Одни кусаются (да, зубы есть у всех змей, но яд – только у ядовитых), другие отказываются есть, третьи ведут себя слишком нервно.

Обыкновенный удав может вас укусить, даже если он ручной. ФОТО: Екатерина Ардашева

В Ижевске змеи продаются, конечно, не на каждом шагу, но найти их можно. Ценник будет зависеть от вида, цвета и возраста особи. За молодого маисового полоза можно отдать приблизительно 3-4 тыс. рублей, а за взрослого все 10-12. Как мы и говорили, королевский питон недешев, поэтому в среднем стоит от 10 тыс. Купить можно на авито или в зоомагазинах (редко). Чаще поклонники рептилий приобретают их в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Туле – в питомниках или у частных заводчиков. Конечно, тут и доставка около 1000 руб. А вот сами стоимости ниже. За 2 тыс. вы вполне сможете купить себе маленького маиса.

Особой популярностью пользуются селекционные формы узорчатых полозов. Фото: Екатерина Ардашева

А еще нужно иметь в виду, что в России есть закон об ответственном обращении с животными. В одном из его приложений указаны запрещенные для содержания животные, в том числе – некоторые рептилии. Например, ядовитые змеи, а также крупные удавы и питоны.

Сложно ли содержать змею?

В первую очередь, если вы решили содержать змею, приобретите террариум. Не обязательно огромного размера. Молодым змейкам хватает и пищевого контейнера с защелками и вентиляцией. Единственное, лазающим видам нужен вертикальный объем с камнями и ветвями или полками на разном уровне.

Питуофис, или по-другому сосновая змея Фото: Екатерина Ардашева

Но главное правило: размеры жилища змеи должны соответствовать ее размерам. Будет хорошо, если она сможет вытянуться в террариуме во всю длину, однако в площади чуть меньших размеров тоже нет ничего страшного. Однако сажать маленького змея в большой террариум – неверный шаг. Детеныш потеряется в пространстве и не найдет ни воды, ни теплого угла.

И если уж заговорили о температуре, то змеи – хладнокровные, потому им необходим внешний источник тепла. Как правило, обогрев располагается снаружи террариума. Это может быть греющий коврик или шнур, помещенный под днище. Чтобы согревать лазающих змей, подойдет лампа накаливания или керамический нагреватель над террариумом.

Тонкохвостые полозы для опытных террариумистов. Фото: Екатерина Ардашева

В террариуме необходимы теплая и прохладная зоны. Так змейка сможет регулировать температуру своего тела, выбирая, где ей находиться. Нужна и влажная камера – укрытие, которое набито мхом или мокрыми салфетками. Ее ставят в теплый угол, чтобы рептилия могла отмокнуть перед линькой. Иногда нужны дополнительные укрытия, а еще устойчивая поилка, по совместительству купалка.

Специальное освещение большинству видов змей не требуется. Но, например, дневные древесные виды нуждаются в ультрафиолетовой лампе.

Малыш маисового полоза только-только вылупился. Фото: Екатерина Ардашева

Обратите внимание и на то, что находится на дне жилища рептилии. Малышам подкладывают бумажные салфетки. Это не только помогает поддерживать чистоту, но и безопасно для животного, так как другой субстрат змееныш может проглотить вместе с кормом. Взрослых особей можно держать на опилках, коврике или же на кокосовом субстрате. Все зависит от влажности, уровень которой для каждого вида должен быть свой. Песок в качестве субстрата использовать не стоит.

Кстати, обустройство террариума – удовольствие не из дешевых. Да, за 500 рублей в Ижевске можно приобрести пищевой контейнер, но стоимость зависит и от его размеров. А вот стеклянный террариум обойдется уже в 9-14 тыс. Если вам повезет, то сможете найти хотя бы за 5. Обогреватель тоже недешевый – 2-4 тыс. рублей. Стоимость зависит от мощности. Ну а красиво оформленный террариум, который идеально впишется в интерьер, обойдется очень дорого – в несколько десятков тысяч.

Специфический рацион

Большинство змей кормят грызунами. Да, есть малое количество видов, питающихся насекомыми, но их сложно содержать, и выглядят они не так зрелищно, как хотелось бы. Есть змеи, которые питаются рыбками и земноводными, но проблем с ними у вас будет еще больше – найти лягушку подходящего размера в городских условиях непросто, особенно зимой, а рыба тоже подходит не всякая. Причем такие виды ни за что не приучаются питаться грызунами. В отличие от молочных и королевских змей, которые в природе могут питаться другими змеями, но легко переходят на мышей в условиях террариума.

Королевские змеи иногда пытаются отобедать собственным хозяином . Фото: Екатерина Ардашева

Говядина или свинина для змей – слишком тяжелая пища. Конечно, вы можете накормить змею с пинцета кусочками мяса, но пользы от этого будет мало. Рептилии важно поедать грызуна с шерстью, органами и костями. Только так змея сможет получить полезные вещества, а работа желудочно-кишечного тракта будет правильной. Не заводите змей, если вам до слез жаль мышек.

Если же говорить о денежной стороне вопроса, то в среднем за мышь вы можете выложить 50-70 руб., а за крысу – 100-200 руб. Если кормить змею раз в неделю, то понадобится 4-8 тушек в месяц. Можно покупать сразу замороженных грызунов. Если вы купите живых, то их придется оглушить, прежде чем давать змее, так как они способны сильно покусать рептилию, что выльется в сложный и длительный процесс лечения.

До болезней лучше не доводить

Лечить змей довольно непросто, потому перед приобретением ознакомьтесь с признаками болезней. В Ижевске трудно найти подходящего специалиста по змеям, а их лечение сильно отличается от лечения теплокровных животных.

Амурский полоз может проявлять характер, но его достаточно легко содержать. Фото: Екатерина Ардашева

Чаще всего змеи страдают пневмонией, грибковыми поражениями кожи, запорами и гельминтозами. Вы можете не поверить, но у змей также бывают клещи.

Приобретая рептилию, обратите внимание на чешую. Она должна быть не только блестящей, но и яркой. Из-за линьки покровы бледнеют, потому лучше в это время отложить покупку питомца. При дыхании рот змеи не должен открываться. Выделения из пасти или клоакальной щели, корочки на губах – все это признаки заболеваний или плохого содержания.

Посмотрите и на поведение рептилии. Активная, уползающая или сворачивающаяся в клубок змея – это норма. Если же она обмякла и безвольно висит на ваших руках – есть повод для беспокойства.

Бывает и такое, что любимец отказывается от корма, перестает ходить в туалет, дышит с трудом или вовсе покрывается пятнами. Тогда настоятельно советуем взглянуть на условия содержания. Для начала следует исправить температурный режим и влажность. При запорах змее дают поплавать, если же она срыгивает корм, нужно исключить стресс и недогрев. Но если развились грибковые, бактериальные или паразитарные заболевания, без медикаментозного лечения уже не обойтись .

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как прошел День Физкультурника в Ижевске

Детское любопытство стало причиной пожара в Удмуртии 12 августа

«Страшные штуки – тоже часть нашей жизни»: почему детям нравятся пугающие игрушки и вредно ли это для их психики