Детское любопытство стало причиной пожара в Удмуртии 12 августа

Дети засунули игрушку в микроволновку. Фото: МЧС по Удмуртии

12 августа в многоквартирном доме по улице Солнечная в Воткинске начался пожар в одной из квартир, где, находились две девочки. Одной из них 13 лет, а другой 4 года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Оказалось, что бабушка этих детей выбежала в магазин, оставив их одних. Пока ее не было, девочки решили отправить свои игрушки в микроволновку и посмотреть, что же из этого выйдет…

Девочек оставили дома одних. Фото: МЧС по Удмуртии

Вернувшись с магазина, бабушка решила остаться ненадолго во дворе дома с соседями. Через некоторое время она увидела, что из окна их квартиры идет дым.

К счастью, никто не пострадал. Фото: МЧС по Удмуртии

Женщина бросилась вытаскивать оттуда детей, а соседи побежали вызывать пожарных.

К прибытию спасателей дети уже были эвакуированы из квартиры. Никто из детей не пострадал. Площадь возгорания составила 5 кв.м.

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