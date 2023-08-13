Как прошел День Физкультурника в Ижевске

В этом году праздник приурочен к 100-летию Министерства спорта России. Фото: Администрация Ижевска

12 августа жители столицы Удмуртии и ее гости отметили День физкультурника. В этом году праздник приурочен к 100-летию Министерства спорта России, общества «Динамо» и отечественного волейбола. Об этом сообщает Администрация Ижевска.

Фото: Администрация Ижевска

Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР

Большая часть мероприятий проходила на стадионе «Динамо».

Турнир по армрестлингу. Фото: Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР

Для любителей спорта была подготовлена насыщенная программа: марафон на 40 км, что равняется северная ходьба, выставочные игры по гандболу, регби, турнир по армрестлингу тур по футболу волейбольный марафон.

Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР

Гости праздника могли сдать ГТО, попробовать себя в стрельбе из лука и метании ножей, а также поиграть в дартс.

Стрельба из лука. Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

51-летний мужчина утонул в Удмуртии 12 августа

Жителям Удмуртии рассказали, как правильно готовить и хранить домашние консервы

Объехать и не попасть в пробку: как ижевчанам двигаться по дорогам, пока закрыт перекресток Удмуртская – Кирова